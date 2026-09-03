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U domu popularne muzičke zvezde Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića danas je poseban dan.

Poznati bračni par priprema veliko slavlje povodom prvog rođendana i krštenja svoje naslednice Arije, a sve je organizovano do najsitnijih detalja.

Dekoracija za slavlje male Arije Foto: Kurir

Za ovu priliku odabran je luksuzan prostor koji je u potpunosti transformisan u pravu bajku. Dekoracija je osmišljena u nežnim roze i bež nijansama, stvarajući elegantnu i toplu atmosferu.

Dekoracija za slavlje male Arije Foto: Kurir

Bogati aranžman

00:07 Dekoracija za krštenje Prijine ćerke Izvor: Kurir

Već na samom ulazu goste dočekuju bogati aranžmani od balona i otmeni dekorativni elementi koji nagoveštavaju nezaboravno veče.

Aleksandra i Filip potrudili su se da sve izgleda besprekorno i da njihovi gosti, među kojima se očekuje sam vrh domaće estrade i poslovnog sveta, uživaju u svakom trenutku ovog važnog porodičnog čina.

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