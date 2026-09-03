SVE U BEŽ I ROZE NIJANSI! Prija za svoju princezu spremila gala proslavu, kadrovi sa lica mesta
- Aleksandra Prijović i Filip Živojinović prave veliko slavlje povodom prvog rođendana i krštenja ćerke Arije.
- Prostor je uređen u bež i roze nijansama, uz bogate aranžmane od balona i luksuznu dekoraciju.
U domu popularne muzičke zvezde Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića danas je poseban dan.
Poznati bračni par priprema veliko slavlje povodom prvog rođendana i krštenja svoje naslednice Arije, a sve je organizovano do najsitnijih detalja.
Za ovu priliku odabran je luksuzan prostor koji je u potpunosti transformisan u pravu bajku. Dekoracija je osmišljena u nežnim roze i bež nijansama, stvarajući elegantnu i toplu atmosferu.
Bogati aranžman
Već na samom ulazu goste dočekuju bogati aranžmani od balona i otmeni dekorativni elementi koji nagoveštavaju nezaboravno veče.
Aleksandra i Filip potrudili su se da sve izgleda besprekorno i da njihovi gosti, među kojima se očekuje sam vrh domaće estrade i poslovnog sveta, uživaju u svakom trenutku ovog važnog porodičnog čina.
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