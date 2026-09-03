Slušaj vest

U domu popularne muzičke zvezde Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića danas je poseban dan.

Poznati bračni par priprema veliko slavlje povodom prvog rođendana i krštenja svoje naslednice Arije, a sve je organizovano do najsitnijih detalja.

WhatsApp Image 2026-09-03 at 17.12.58.jpeg
Dekoracija za slavlje male Arije Foto: Kurir

Za ovu priliku odabran je luksuzan prostor koji je u potpunosti transformisan u pravu bajku. Dekoracija je osmišljena u nežnim roze i bež nijansama, stvarajući elegantnu i toplu atmosferu.

WhatsApp Image 2026-09-03 at 17.12.58 (1).jpeg
Dekoracija za slavlje male Arije Foto: Kurir

Bogati aranžman

00:07
Dekoracija za krštenje Prijine ćerke Izvor: Kurir

Već na samom ulazu goste dočekuju bogati aranžmani od balona i otmeni dekorativni elementi koji nagoveštavaju nezaboravno veče.

Aleksandra i Filip potrudili su se da sve izgleda besprekorno i da njihovi gosti, među kojima se očekuje sam vrh domaće estrade i poslovnog sveta, uživaju u svakom trenutku ovog važnog porodičnog čina.

Ne propustiteStarsPRIJA NE MOŽE DA VERUJE ŠTA VIDI! Muzička zvezda dobila neočekivano iznenađenje za svoj rođendan, evo o čemu je reč: Koliko truda... (FOTO)
371240_prija-arena-22122024-0107_ls.jpg
StarsFILIP ŽIVOJINOVIĆ SE HITNO OBRATIO PRIJI JAVNO! Imao je veliki razlog, sve je rekao kroz ove reči i FOTKU
Aleksandra se obratila Filipu
StarsVELIKO SLAVLJE KOD PRIJE I FILIPA: Danas im je poseban dan, soba puna balona, a on je nasrećniji (FOTO)
prija.jpg
StarsFILIP URLAO NA PRIJU ZBOG MENADŽERA BLAŠKA?! Incident izbio zbog LJUBOMORE, snimak uskoro izlazi u javnost? Ovo su svi ŠOK DETALJI
untitled2.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

22:12
STARS 615 23.08.2026. Izvor: Kurir TV