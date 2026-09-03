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Hrvatska muzička zvezda Maja Šuput zvanično nosi titulu najbogatije pevačice na Balkanu. Njen poslovni uspeh ostavio je domaću javnost bez teksta – njene dve firme su ostvarile zajednički promet od čak 5,9 miliona kuna, što iznosi preko 92 miliona dinara!

Iza ovog neverovatnog finansijskog rezultata stoji naporan rad i pametno investiranje. Njena primarna kompanija "Morska diva", preko koje Maja vodi svoju muzičku karijeru, predstavlja pravi fenomen. Naime, Maja je u ovoj firmi jedini zaposleni. To je nije sprečilo da zabeleži neverovatan prihod od 518.312 evra i neto dobit veću od 28 miliona dinara.

1/9 Vidi galeriju Maja Šuput Foto: Printscreen/Instagam

Biznis sa bivšim suprugom i neobičan životni dogovor

Pored muzike, Maja uspešno plovi i kozmetičkim vodama. Ona vodi kozmetičku liniju u suvlasništvu sa bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim. Ova zajednička firma ostvarila je promet od oko 275.000 evra uz dobit od 30.000 evra.

Međutim, ono što javnost najviše intrigira jeste njihov odnos nakon što su stavili tačku na brak. Maja je otvoreno otkrila da njih dvoje i dalje žive zajedno i odlično funkcionišu: "Moderni smo, čak i letujemo zajedno".

Turbulentan ljubavni život i jasan stav o mlađim muškarcima

Pre nego što je pronašla mirnu luku u biznisu, Majin ljubavni život bio je izuzetno buran i pod stalnim budnim okom medija. Na listi njenih bivših partnera nalaze se političari, biznismeni, manekeni i pevači. Između ostalog, zabavljala se sa crnogorskim političarem Aleksandrom Bogdanovićem, a nakon njega je usledila veza sa preduzetnikom Andrijanom Plenčom. Njena veza sa vlasnikom restorana Marijem Kovačevićem bila je toliko ozbiljna da je tvrdila da se oseća kao da je udata, iako su se zbog njene ljubomore često svađali i konačno raskinuli.

Nedavno je javnost uzdrmala vest o njenom raskidu sa 19 godina mlađim dečkom Šimetom Elezom. Par je vezu započeo nakon snimanja zajedničkog spota, a iako su obožavali zajednička putovanja, odlučili su da se raziđu. Maja o konkretnim razlozima raskida nije želela detaljnije da govori, ali je u svom prepoznatljivom, šaljivom stilu potvrdila krah ljubavi: "Moram priznati da ne znam da li je ispratio nastup jer već neko vreme svako živi svoju realnost".

1/5 Vidi galeriju Maja Šuput s novim dečkom Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Ovo nije prvi put da se Maja povezuje sa mlađim muškarcima, ali pevačica je još ranije imala jasan stav o tome. Kada su je spajali sa kolegom Ivanom Dražićem Dragim, poručila je da "ne želi da ima mlađeg dečka koga bi morala da uči kako da se ponaša". Takođe, kada je snimila spot sa brazilskim manekenom Rafaelom Portifirijom, našalila se na račun spekulacija rekavši da je on njen novi dečko i da "je super jer se ne razumeju".

Maja Šuput definitivno dokazuje da je uspešna žena koja savršeno balansira između estradne scene, unosnih biznisa i privatnog života, uvek ostajući verna svom harizmatičnom i iskrenom stilu.