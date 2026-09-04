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Neša iz grupe Twins nedavno je stavio tačku na momački život i oženio dugogodišnju partnerku Magdalenu, a njegova izabranica privukla je veliku pažnju javnosti.

Ovoga puta, sveže venčani par pozirao je tokom boravka u etno-selu nadomak Bijeljine, a osmesi na njihovim licima govore više od reči. Uprkos brojnim nastupima i poslovnim obavezama, Neša i Magdalena očigledno koriste svaki slobodan trenutak da provedu zajedno.

Neša je nedavno otkrio i detalje njihove veridbe. Kako je ispričao, sve se dogodilo tokom zajedničkog krstarenja, u blizini Francuske, a prosidba nije bila spontana.

Foto: Branko

„Nije se desilo spontano, bilo je isplanirano s obzirom na to da smo tada već duže bili u vezi. Verio sam je uz Bajaginu pesmu ‘Plavi safir’, koja ima duboko značenje“, ispričao je Neša.

Iako svoju ljubav nisu skrivali od najbližih, detalje venčanja želeli su da sačuvaju za sebe sve dok ne obave crkveno venčanje i započnu proslavu.

Magdalena se ne eksponira često u javnosti, ali zajedničke fotografije koje izlaze u javnost privlače pažnju publike, a na račun njenog izgleda mogu se čuti brojni komplimenti.

Da podsetimo, Neša je na dan venčanja priredio scenu dostojnu filma, na sopstvenu svadbu stigao je helikopterom, čime je iznenadio okupljene i pobrinuo se da se o njegovom velikom danu priča i dugo nakon slavlja. Nesvakidašnji dolazak izazvao je veliku pažnju, a venčanje nekadašnjeg miljenika devedesetih tako je dobilo završnicu kakvu malo ko može da zaboravi.

Foto: Printscreen

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