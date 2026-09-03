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U porodici muzičke zvezde Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića danas vlada prava slavljenička atmosfera. Poznati bračni par okupio je porodicu, najbliže prijatelje i brojne kolege kako bi u velikom stilu proslavili prvi rođendan i svečano krštenje svoje naslednice Arije.

Prostor u kom se održava slavlje pretvoren je u pravu bajku iz snova. Unutrašnjost sale odiše elegancijom, a preovlađuju pažljivo odabrani tonovi u nežnim roze i bež nijansama. Već na samom ulazu zvanice dočekuju grandiozni lukovi od balona, bogati cvetni aranžmani i otmena rasveta koja čitavom ambijentu daje posebnu, sofisticiranu notu.

1/5 Vidi galeriju Slavlje kod Prije Foto: Kurir

Najveću pažnju gostiju ipak je privukla spektakularna rođendanska torta. Reč je o pravom poslastičarskom remek-delu na čak pet spratova, koje prate identične motive kao i ostatak dekoracije. Torta je preplavljena pedantno izrađenim detaljima – od finih jestivih mašnica i bisera, pa sve do raskošnih ukrasa napravljenih specijalno za malu slavljenicu.

00:18 Torta za krštenje Prijine ćerke Izvor: Kurir

Evo ko zabavlja goste na slavlju

Dok gosti pristužu u sve većem broju, atmosfera se polako zagreva. Poznate ličnosti sa estrade i iz javnog života zauzimaju svoja mesta, a za vrhunski muzički program i nezaboravan provod večeras je zadužena pevačica Magdalena Vračić.

Ona je na proslavu stigla izuzetno lepo raspoložena, pozirala je okupljenim fotoreporterima i otkrila da je pripremila repertoar koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

01:08 Magdalena Vracić zabavljaće goste na veselju Izvor: Kurir

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