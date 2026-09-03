Slušaj vest

Nakon svečanog čina krštenja u Hramu Svetog Save, velika proslava prvog rođendana i krštenja male Arije nastavljena je u jednom elitnom prestoničkom restoranu.

Kao što se i očekivalo, najveću pažnju fotoreportera i okupljenih medija privukao je dolazak ponosnih roditelja.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli su na slavlje u društvu svojih najdragocenijih ljudi, a sa lica nisu skidali osmeh. Iako je organizacija ovako velikog događaja zahtevna, bračni par je strpljivo i izuzetno raspoloženo pozirao okupljenim fotografima, srdačno pozdravljajući sve prisutne.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli na rođendan svoje ćerke Foto: Kurir

Izgledaju kao milion dolara

Aleksandra je još jednom potvrdila status jedne od najbolje obučenih pevačica na našoj sceni. Za ovu posebnu priliku ponela je elegantnu, ali izuzetno efektnu belu haljinu.

Kreacija je u prvi plan istakla njenu vitku figuru, uz upečatljive i izražene detalje u predelu grudi koji je autfitu dao dozu glamura i seksepila. S druge strane, Filip se odlučio za bezvremensku eleganciju, ponevši skupoceno, besprekorno skrojeno odelo koje je istaklo njegov odmeren stil.

Posebno emotivan trenutak bio je i dolazak Aleksandrinog oca, koji nije krio ponos zbog svoje unuke. On se odlučio za klasiku – elegantnu crno-belu kombinaciju koja se savršeno uklopila uz stajlinge ostalih članova porodice.

00:28 Prijovićka stigla sa tatom Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: