Slušaj vest

Poseban trenutak za sve prisutne bio je dolazak Filipove majke, Zorice Nakić, koja je na proslavu stigla u vidno sjajnom raspoloženju. Za ovaj važan porodični događaj Zorica se odlučila za prelepu belu haljinu svedenog i otmenog kroja, čime se savršeno uklopila u dres-kod večeri i još jednom pokazala svoj odmeren, sofisticiran stil.

Dobro raspoložena

Sa širokim osmehom na licu, raspoložena Zorica je pozdravila okupljene novinarske ekipe i fotoreportere.U kratkom, ali emotivnom razgovoru, otkrila je koliko je ponosna na svoju unuku, dodavši kroz osmeh da ovaj poseban datum u njihovom domu slave baš kao i svaki drugi dan – ispunjen ljubavlju, porodičnom toplinom, smehom i neizmernom radošću.

00:14 Filipova mama stigla na slavlje Izvor: Kurir

Njeno prisustvo dodatno je ulepšalo ovaj već čaroban trenutak, a pozitivna energija kojom je zračila odmah se prenela i na ostale goste koji su pristizali u salu.

Pogledajte dodatni snimak: