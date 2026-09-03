Slušaj vest

Danas se u domu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića održava veliko porodično slavlje povodom krštenja i rođendana njihove ćerkice Arije, a atmosfera uoči početka proslave već je na zavidnom nivou.

Ona će biti zadužena za atmosferu

Gosti polako pristižu, a za dobar provod zadužena je mlada pevačica Magdalena Vračić, koja će danas svojim moćnim glasom uveličati ovaj poseban dan porodice Živojinović.

Magdalena je pred početak slavlja podelila svoje utiske i otkrila kako se oseća zbog nastupa na ovako važnom porodičnom događaju. Nije krila zadovoljstvo što će upravo ona imati priliku da peva pred porodicom i prijateljima Živojinovića, dok se sve priprema za višesatno slavlje.

01:08 Magdalena Vracić zabavljaće goste na veselju Izvor: Kurir

- Svi su galantni, ne bih mogla da izdvojim ne bi bilo ni fer. Najlepše je na kraju kad sednemo i zapevamo, to je najomiljeniji deo večeri.

Da li joj je i koliko teško da radi veselja Magdalena kaže:

- Neko kaže najteže je neko kaže najlakše je raditi veselja iskreno meni nije teško, to su pesme koje jako volimo i pesme koje su hitovi. Ali pamtim da Alksandra traži Brenine pesme...imaju hitove i jedna i druga, toliko smo bogati sa pesmama... - kaže ona te dodaje da joj je posebna čast kada radi proslave kod svojih kolega.

- U smislu napredovanja i eto nekog znaka da sam na pravom putu. Mislimda je najveća čast, ja kažem nema kolega kojima nisam radila slavlja i ponosna sam na to..

Dvostruko slavlje

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli na rođendan svoje ćerke Foto: Kurir

Podsetimo, danas je kod Živojinovića dvostruki povod za slavlje – Arija slavi rođendan, ali je istovremeno i njen veliki dan krštenja. Porodica je zbog toga okupila najbliže ljude, a sudeći po atmosferi koja vlada od samog početka, slavlje će biti za pamćenje.

Uz brojne goste, muziku i raskošnu dekoraciju, sve je spremno da Živojinovići proslave važan dan svoje naslednice, a Magdalena će se pobrinuti da muzika dodatno podigne atmosferu.