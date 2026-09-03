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Pevač Boban Rajović danas uživa u plodovima svog rada i životu na visokoj nozi, ali njegov put do uspeha nije bio ni lak ni jednostavan. Pre nego što je izgradio uspešnu muzičku karijeru, prošao je kroz brojne izazove, radio različite poslove i borio se sa nemaštinom. Bilo je i trenutaka kada nije imao ni gde da prespava.

Rajović je jednom prilikom otvoreno govorio o turbulentnom periodu svog života, o tome kako je verovao u sebe čak i kada okolnosti nisu bile na njegovoj strani, ali i o teškim danima koje je provodio spavajući po parkovima.

"Sam taj turbulentni život pre nego što sam počeo da se bavim ovim poslom, a onda posle način na koji se moja karijera odvijala, vrlo jedna turbulentna priča...Vrlo je retko da neko veruje u sebe toliko, ja sam napravio mali dokumentarac gde priča o svom životu kada sam vozio taksi i kada je '98 ušao čovek u taksi, ispostavilo se da je s našeg prostora, odakle ja tu, ja sam tada njemu govorio da ću postati poznati i popularni pevač i da ću puniti dvorane širom bivše Jugoslavije. Jednostavno, zaista sam verovao stalno u sebe, igrao sam fudbal isto kao i sin, imao sam te povrede i rano sam napustio i drugari su očekivali na TV ekranima da me vide kao fudbalera, ali eto, bavim se muzikom. Radio sam u fabrici gde se farbaju lutke koje stoje na izlogu, ja sam farbao te lutke, to je bilo na 15 minuta od moje kuće i svaki put kada sam imao pauzu, onda sam išao kući da ručam i vratim se u fabriku na posao. Na tom putu od fabrike do kuće, uvek sam pevušio", govorio je Boban na samom početku.

1/4 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Promo

Sa 28 godina odlučio je da napravi veliki životni zaokret. Ostavio je porodicu u Danskoj i došao u novu zemlju, sa željom da izgradi muzičku karijeru i pronađe svoju sreću.

"Imao sam 28 godina kada sam došao, imao sam dve ćerke, sin se rodio, trebalo je doći u novu zemlju, izdavati albume i tražiti svoju sreću. Sreća je došla sa pesmom „Usne boje vina“, ali eto, Bog me je pogledao, video je mladog momka koji trči i koji se bori i koji ne misli nikome zlo, već samo želi svoj uspeh, ostavio je svoju porodicu u Danskoj...Jedan vrlo težak period, naravno, sve ima teže od težeg. Mnogo često sam ostajao bez novaca, ali sam imao sreće i hrabrosti da pozajmim i vratim, a moj život se okrenuo sa pesmom „Usne boje vina“, nisam znao da se snađem u svemu tome: „Šta je sve ovo? Odjednom me svi vole", priznao je folker.

"Spavao sam po parkovima"

1/6 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Privatna arhiva

Rajović je otkrio i da je u periodu najveće borbe za opstanak čak spavao po parkovima i u starom automobilu. Iako su to bili izuzetno teški trenuci, danas kaže da ih se ne stidi, jer je kroz sve prolazio pošteno i pokušavao da pronađe način da opstane.

"Proći kroz sve to, spavati po, ali zaista bukvalno, spavati u parkovima, bilo je toga zaista, u autu starom, ostajao bez goriva, policajac me je budio da ne mogu tu da spavam, folirao sam se da su puni hoteli. Čekaš jutro, otvoriš ladicu, uzmeš četkicu, malo vode i opereš zube. Središ se za splav, rekao bi čovek da sam pun, a tačno imaš za jedan sok. Ponašaš se tamo kao da si pun kao brod čisto da bi se nešto desilo, pa zaboraviš da si potrošio tih nekoliko hiljlada dinara, pa zaboraviš da nisi platio parking...Bilo je tih raznih situacija, ali se ne stidim, jer nikoga nisam prevario i uvredio, nego sam se borio na takav način“, ispričao je Boban.