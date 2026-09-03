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Aleksandra Prijović i Filip Živojinović danas su u Dream Event Centru, koji se nalazi u Beton hali, organizovali glamurozno slavlje povodom rođendana svoje ćerke. Proslava je okupila brojne poznate ličnosti sa domaće estradne i javne scene, a ekipa "Kurira“ zabeležila je dolazak velikog broja zvanica koje su se odazvale pozivu ponosnih roditelja.

Sve vrvi od poznatih

Među prvima na proslavu je stigao poznati kompozitor Saško Nikolić. Pojavio se u elegantnom, ali ležernom izdanju, u društvu prelepe brinete, dok je osmeh na njegovom licu jasno pokazivao da je raspoloženje pred početak slavlja bilo odlično.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović danas su u jednom prestižnom beogradskom restoranu na obali reke upriličili glamurozno slavlje povodom rođendana svoje ćerke. Foto: Kurir

Nedugo potom, pažnju fotoreportera privukao je dvojac koji je svojim radom godinama značajno obeležio domaću estradnu produkciju. Slavni producent Žika Jakšić i istaknuti estradni menadžer Bane Obradović stigli su zajedno. Žika je u ruci nosio kovertu, najverovatnije sa prigodnim poklonom za slavljenicu, dok je Bane poneo lepo upakovane darove. Njihovo prisustvo na ovakvim događajima gotovo po pravilu znači dobro raspoloženje i veselu atmosferu.

Veliku pažnju privukao je i „kralj trube“ Dejan Petrović, koji je na proslavu stigao u kompletnom porodičnom sastavu. Sa njim su bile supruga i ćerka, a sve tri dame bile su elegantno obučene.

Najmlađa članica porodice posebno je zablistala u beloj kombinaciji sa šljokicama, pa je ova porodica privukla brojne poglede već na samom ulasku.

00:21 Poznati se sjatili na Prijino slavlje Izvor: Kurir

Na slavlju se pojavila i Jovana Nikolić, koja je blistala u dugoj crnoj haljini, dok je među zvanicama bila i Ilda Šaulić sa porodicom.

Proslavi je prisustvovao i Bojan Karić sa suprugom.

01:38 Milica Todorović stigla na Prijino slavlje Izvor: Kurir

Arijinom slavlju prisustvovao je kum Aco Pejović, a došla je i Milica Todorović sa sestrom. Ona je poručila da je prva kada treba da se zapeva, pa će se sigurno i na ovom glamuroznom slavlju latiti mikrofona.

Foto: Kurir

Uroš Živković došao je sa suprugom, dok se Jakov Jozinović pojavio bez Džejle Ramović. Na pitanje gde je ona, nije želeo da odgovori. On je Aleksandri doneo veliki buket cveća i sve vreme je bio nasmejan.

Foto: Kurir

Ubrzo za njim stigla je i Džejla, ali ona nije htela da priča o Jakovu. Jasno je da po pitanju medijskog istupanja oko njihove veze imaju isti stav. Da o tome ćute.