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Večeras Tašmajdan ponovo gori!Milanče Radosavljević održava čak četvrti koncert na čuvenom beogradskom stadionu, a činjenica da je i ovaj koncert rasprodat za neverovatnih 25 minuta najbolje govori kakav je fenomen postao.

Estrada pohrlila na spektakl

Publika ga obožava, a dokaz da Milančetova muzika odavno prevazilazi granice običnog koncerta jeste i broj poznatih lica koja su se večeras sjatila na Tašu kako bi uživala u njegovim pesmama.

1/7 Vidi galeriju Večeras Tašmajdan ponovo gori, jer Milanče Radosavljević održava čak četvrti koncert Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Među prvima je stigao Aca Sofronijević, koji večeras neće biti samo gost u publici, već će se latiti harmonike i svojim prepoznatljivim zvukom dodatno uveličati spektakl koji Milanče priređuje na Tašmajdanu.. U njegovom društvu bila je i supruga, koja je svojim izgledom privukla ogromnu pažnju i bukvalno ukrala sve poglede čim se pojavila.

Na Tašmajdanu je viđen i Dragiša Golubović, kao i Boško Đurovski, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, koji su takođe došli da podrže popularnog pevača i uživaju u spektaklu.

Biciklom u prodavnicu uprkos slavi

Podsetimo, iako Milančetove pesme žive decenijama, a hit "Dao bih ovo malo života" je postao megahit tek deset godina nakon što je "bačen", slava ga nikada nije promenila.

- Kad se ugase reflektori, ja sam isto ono što sam bio i pre. Idem biciklom u prodavnicu, svratim do rođaka. Nikad se nisam osećao kao zvezda, ali sam ponosan što me smatraju umetnikom - skromno je ispričao nedavno velikan.

Čvrsta ruka supruge i 58 godina ljubavi

Uz njega je kroz sve uspone i padove punih 58 godina stajala njegova supruga. Njihov zajednički život doneo je mnogo radosti, ali i izazova, jer, kako priznaju, život sa muzičarem ume da bude nepredvidiv.

1/8 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

Njegova lepša polovina priznala je da ga je uvek podržavala, ali da je u kući morala da postoji "čvrsta ruka". Milanče na to u svom stilu, kroz osmeh, dodaje:

- Ja sam koristio priliku da se otrgnem kad otruli lanac i pobegnem. Nije lako biti sa muzičarem. Svirači i pevači su neuhvatljivi.

Da danas može da se obrati mladom sebi, koji je godinama punio kafane, poručio bi mu samo jedno: "Mučeniče, doživeo si taj dan!" uz zaključak da bi, i pored svih sumnji, sve u životu uradio potpuno isto.