OVAKO SU MU FANOVI ULEPŠALI VELIKO VEČE! Milanče pred četvrti koncert dobio poseban znak pažnje
Milanče Radosavljević večeras će po četvrti put stati pred publiku na Tašmajdanu,a pred sam početak koncerta priređen mu je dirljiv znak pažnje.
Publika ga obožava
Njegovi verni fanovi pripremili su mu tortu kako bi mu pokazali koliko im znači i pružili dodatnu podršku pred još jednu veliku muzičku noć. Ovo emotivno iznenađenje uoči četvrte večeri koncerata pokazalo je koliko je snažna veza između popularnog pevača i njegove publike, koja ga iz večeri u veče prati i bodri.
Estrada pohrlila na spektakl
Podsetimo, kao dokaz da Milančetova muzika odavno prevazilazi granice običnog koncerta jeste i broj poznatih lica koja su se večeras sjatila na Tašu kako bi uživala u njegovim pesmama.
Među prvima je stigao Aca Sofronijević, koji večeras neće biti samo gost u publici, već će se latiti harmonike i svojim prepoznatljivim zvukom dodatno uveličati spektakl koji Milanče priređuje na Tašmajdanu.. U njegovom društvu bila je i supruga, koja je svojim izgledom privukla ogromnu pažnju i bukvalno ukrala sve poglede čim se pojavila.
Na Tašmajdanu je viđen i Dragiša Golubović, kao i Boško Đurovski, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, koji su takođe došli da podrže popularnog pevača i uživaju u spektaklu.