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Milanče Radosavljević večeras će po četvrti put stati pred publiku na Tašmajdanu,a pred sam početak koncerta priređen mu je dirljiv znak pažnje.

Publika ga obožava

Njegovi verni fanovi pripremili su mu tortu kako bi mu pokazali koliko im znači i pružili dodatnu podršku pred još jednu veliku muzičku noć. Ovo emotivno iznenađenje uoči četvrte večeri koncerata pokazalo je koliko je snažna veza između popularnog pevača i njegove publike, koja ga iz večeri u veče prati i bodri.

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević večeras će po četvrti put stati pred publiku na Tašmajdanu, a pred sam početak koncerta priređen mu je dirljiv znak pažnje. Foto: Kurir

Estrada pohrlila na spektakl

Podsetimo, kao dokaz da Milančetova muzika odavno prevazilazi granice običnog koncerta jeste i broj poznatih lica koja su se večeras sjatila na Tašu kako bi uživala u njegovim pesmama.

1/7 Vidi galeriju Večeras Tašmajdan ponovo gori, jer Milanče Radosavljević održava čak četvrti koncert Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Među prvima je stigao Aca Sofronijević, koji večeras neće biti samo gost u publici, već će se latiti harmonike i svojim prepoznatljivim zvukom dodatno uveličati spektakl koji Milanče priređuje na Tašmajdanu.. U njegovom društvu bila je i supruga, koja je svojim izgledom privukla ogromnu pažnju i bukvalno ukrala sve poglede čim se pojavila.

Na Tašmajdanu je viđen i Dragiša Golubović, kao i Boško Đurovski, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, koji su takođe došli da podrže popularnog pevača i uživaju u spektaklu.