OBORENI SVI REKORDI TAŠMAJDANA! Milanče Radosavljević u 82. godini ispisao istoriju: Počeo četvrti koncert
Milanče Radosavljević večeras je u Beogradu započeo svoj četvrti koncert na Tašmajdanu i još jednom pokazao da za pravu pesmu, emociju i ljubav publike ne postoje granice.
Publika u delirijumu
Sa 82 godine, legenda narodne muzike ispisuje stranice istorije i ruši rekorde jednog od najpoznatijih koncertnih prostora u Srbiji. Posle tri rasprodata koncerta, koja su karte planule u rekordnom roku, Milanče je večeras pred publikom započeo i četvrti koncert – takođe rasprodat.
Tašmajdan je još jednom ispunjen do poslednjeg mesta, a publika je došla da zajedno sa Milančetom peva pesme koje su obeležile decenije. Četiri koncerta u kratkom periodu postala su dokaz da njegove pesme i dalje žive punim plućima, a da ljubav publike prema njemu iz godine u godinu samo raste.
Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo je priča o čoveku koji je decenijama pevao svom narodu, a sada mu se taj narod odužuje na najlepši mogući način – punim tribinama, horskim pevanjem i ogromnom ljubavlju.
I dok večeras Tašmajdan ponovo peva sa Milančetom, ova neverovatna koncertna priča se ne završava u Beogradu. Naprotiv, tek počinje novo poglavlje.
Nastavlja turneju
Nakon Tašmajdana Milanče Radosavljević kreće na turneju „Od Valjeva do Loznice“, kojom će svoju pesmu doneti publici širom Srbije.
Prvi koncert zakazan je za 12. septembar u Valjevu, dok je za sada poznat i datum koncerta u Novom Sadu – 2. oktobar, u velikoj dvorani SPENS-a.
Estrada pohrlila na Milančetov koncert:
Karte za koncerte u Valjevu i Novom Sadu dostupne su putem sajta Tickets.rs.
Milančetova priča tako nastavlja da se piše – pesmom, emocijom i publikom koja mu iz večeri u veče pokazuje da njegove pesme pripadaju svima.