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Milanče Radosavljević večeras je u Beogradu započeo svoj četvrti koncert na Tašmajdanu i još jednom pokazao da za pravu pesmu, emociju i ljubav publike ne postoje granice.

Publika u delirijumu

Sa 82 godine, legenda narodne muzike ispisuje stranice istorije i ruši rekorde jednog od najpoznatijih koncertnih prostora u Srbiji. Posle tri rasprodata koncerta, koja su karte planule u rekordnom roku, Milanče je večeras pred publikom započeo i četvrti koncert – takođe rasprodat.

Tašmajdan je još jednom ispunjen do poslednjeg mesta, a publika je došla da zajedno sa Milančetom peva pesme koje su obeležile decenije. Četiri koncerta u kratkom periodu postala su dokaz da njegove pesme i dalje žive punim plućima, a da ljubav publike prema njemu iz godine u godinu samo raste.

1/4 Vidi galeriju Milanče Radosavljević večeras je u Beogradu započeo svoj četvrti koncert na Tašmajdanu i još jednom pokazao da za pravu pesmu, emociju i ljubav publike ne postoje granice. Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo je priča o čoveku koji je decenijama pevao svom narodu, a sada mu se taj narod odužuje na najlepši mogući način – punim tribinama, horskim pevanjem i ogromnom ljubavlju.

I dok večeras Tašmajdan ponovo peva sa Milančetom, ova neverovatna koncertna priča se ne završava u Beogradu. Naprotiv, tek počinje novo poglavlje.

Nastavlja turneju

Nakon Tašmajdana Milanče Radosavljević kreće na turneju „Od Valjeva do Loznice“, kojom će svoju pesmu doneti publici širom Srbije.

Prvi koncert zakazan je za 12. septembar u Valjevu, dok je za sada poznat i datum koncerta u Novom Sadu – 2. oktobar, u velikoj dvorani SPENS-a.

Estrada pohrlila na Milančetov koncert:

1/7 Vidi galeriju Večeras Tašmajdan ponovo gori, jer Milanče Radosavljević održava čak četvrti koncert Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Karte za koncerte u Valjevu i Novom Sadu dostupne su putem sajta Tickets.rs.

Milančetova priča tako nastavlja da se piše – pesmom, emocijom i publikom koja mu iz večeri u veče pokazuje da njegove pesme pripadaju svima.