"VOLELA BIH DA IMAM JOŠ DECE" Aleksandra Prijović blista na ćerkinom 1. rođendanu: Ova velika želja joj se ostvarila, jedna koleginica je zaslužna za to (VIDEO)
- Aleksandra Prijović i Filip Živojinović krstili su ćerku Ariju na njen prvi rođendan i priredili gala slavlje za porodicu, prijatelje i saradnike.
- Prija je rekla da Arija liči na tatu, a karakterno na nju, i otkrila da joj je velika želja bila da dobije devojčicu.
- Pevačica je poručila da bi volela još dece, dok je za slavlje posebno izdvojila dolazak Indire Radić.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović krstili su ćerku Ariju na njen prvi rođendan. Tim povodom napravili su gala slavlje u Dream Event Centru, koji se nalazi u Beton hali, a na koje su pozvali članove porodica, prijatelje i saradnike.
Prija je zablistala u beloj haljini, a ni pred novinarima nije krila koliko je srećna.
- Vi znate koliko sam pričala da bih volela da dobijem devojčicu i hvala dragom Bogu danas slavimo njen prvi rođendan i krštenje i jako sam srećna.
Dosta ljudi sa estrade je došlo, da li neko fali?
- Ne znam da li su svi došli, ne mogu da pohvatam, sve vreme dočekujem. Neki su kasnili, ali nema veze, važno je da su došli.
Brena i Boba fale.
- Sad će.
Ko je večeras najemotivniji?
- Tek je počelo, ali to ćemo da vidimo.
Kako uspevaš da budeš tako super mama i da tako lepo izgledaš?
- Pa trudim se.
Na koga više Arija liči?
- Na tatu, a karakterno na mene.
Šta ćeš tražiti da ti zapevaju za tvoju dušu?
- Reći ću vam da će doći Indira Radić, koju ja toliko volim, sinoć smo se videle i toliko mi je drago što će doći. To mi je bila velika želja, a ovako ima nas mnogo. Ko god bude želeo, osetio u nekom momentu da neštootpeva, ja ću se jako radovati.
Koja je tebi omiljena pesma od Indire Radić?
- Ja znam sve njene pesme., jako mi je teško da izdvojim. Mnogo njenih pesama toliko volim.
Kako se slažu sestra i brat?
- Fenomenalno. Aki je poslednjih dana stalno pitao kada će sestra da napuni godinu dana. On je toliko brižan i dobar brat. Srećna sam što je takav prema njoj, a vreme će pokazati kada ona poraste kakva će biti prema njemu.
Ko je u kući dobar, a ko loš policajac?
- Ja sam loš.
Da li si razmišljala o još dece?
- Što da ne. Želela bih. Često sam razmišljala kada bih imala troje dece, koju kombinaciju polova bih volela. Aki je poseban, ona je sada posebna i teško mi je da kažem da li bih volela dečaka ili devojlicu. Imam i jedno i drugo, stvarno su deca za poželeti.