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Aleksandra Prijović i Filip Živojinović krstili su ćerku Ariju na njen prvi rođendan. Tim povodom napravili su gala slavlje u Dream Event Centru, koji se nalazi u Beton hali, a na koje su pozvali članove porodica, prijatelje i saradnike.

Prija je zablistala u beloj haljini, a ni pred novinarima nije krila koliko je srećna.

- Vi znate koliko sam pričala da bih volela da dobijem devojčicu i hvala dragom Bogu danas slavimo njen prvi rođendan i krštenje i jako sam srećna.

Dosta ljudi sa estrade je došlo, da li neko fali?

- Ne znam da li su svi došli, ne mogu da pohvatam, sve vreme dočekujem. Neki su kasnili, ali nema veze, važno je da su došli.

Brena i Boba fale.

- Sad će.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli na rođendan svoje ćerke Foto: Kurir

Ko je večeras najemotivniji?

- Tek je počelo, ali to ćemo da vidimo.

Kako uspevaš da budeš tako super mama i da tako lepo izgledaš?

- Pa trudim se.

Na koga više Arija liči?

- Na tatu, a karakterno na mene.

Šta ćeš tražiti da ti zapevaju za tvoju dušu?

- Reći ću vam da će doći Indira Radić, koju ja toliko volim, sinoć smo se videle i toliko mi je drago što će doći. To mi je bila velika želja, a ovako ima nas mnogo. Ko god bude želeo, osetio u nekom momentu da neštootpeva, ja ću se jako radovati.

00:25 Indira Radić Izvor: Kurir

Koja je tebi omiljena pesma od Indire Radić?

- Ja znam sve njene pesme., jako mi je teško da izdvojim. Mnogo njenih pesama toliko volim.

Kako se slažu sestra i brat?

- Fenomenalno. Aki je poslednjih dana stalno pitao kada će sestra da napuni godinu dana. On je toliko brižan i dobar brat. Srećna sam što je takav prema njoj, a vreme će pokazati kada ona poraste kakva će biti prema njemu.

04:48 Aleksandra Prijović intervju Izvor: Kurir

Ko je u kući dobar, a ko loš policajac?

- Ja sam loš.

Da li si razmišljala o još dece?

- Što da ne. Želela bih. Često sam razmišljala kada bih imala troje dece, koju kombinaciju polova bih volela. Aki je poseban, ona je sada posebna i teško mi je da kažem da li bih volela dečaka ili devojlicu. Imam i jedno i drugo, stvarno su deca za poželeti.