LEPA BRENA STIGLA SA SINOM I SNAJKOM NA ROĐENDAN MALE ARIJE! Viktor sve vreme drži devojku za ruku, a samo Boba fali... (VIDEO)
- Lepa Brena stigla je na proslavu prvog rođendana male Arije sa sinom Viktorom i njegovom devojkom, a par je sve vreme bio prisan i držao se za ruke.
- Pevačica je bila raspoložena i nasmejana, dok je mnogima zapalo za oko što je na slavlju izostao njen suprug Slobodan Boba Živojinović.
- Za slavljenicu je pripremljena raskošna petospratna torta u nežnim ružičastim i belim tonovima sa zlatnim detaljima.
Folk zvezda Lepa Brena stigla je na gala proslavu prvog rođendana male Arije u društvu sina Viktora Živojinovića i njegove devojke.
Mladi par privukao je posebnu pažnju po dolasku u restoran Dream Event Centar, smešten u Beton hali, budući da su sve vreme bili prisni i čvrsto se držali za ruke, ne skrivajući koliko uživaju u zajedničkom društvu.
Ipak, mnogima nije promaklo to što se Brena pojavila bez supruga Slobodana Bobe Živojinovića, koji je ovog puta bio sprečen da prisustvuje velikom slavlju.
Brena je bila vidno raspoložena i nasmejana, a pre nego što se uputila na slavlje, privukla je pažnju opuštenim izdanjem i dobrom energijom. U jednom trenutku uhvaćena je kako veselo igra i uživa u atmosferi, što možete pogledati u prilogu iznad.
Bajkovita torta za slavljenicu oduševila je sve
Na glamuroznu proslavu ubrzo je stigla i raskošna gala torta napravljena posebno za slavljenicu. Ova raskošna rođendanska torta na pet spratova dizajnirana je u nežnim ružičastim i belim tonovima sa zlatnim akcentima.
Vrhunac torte je prelepi vrtuljak sa belim konjićima na samom vrhu, a celu kreaciju krase elegantne pruge, mašne, nizovi zlatnih perli i krupnija zlatna slova koja ispisuju ime slavljenice.