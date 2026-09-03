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Folk zvezda Lepa Brena stigla je na gala proslavu prvog rođendana male Arije u društvu sina Viktora Živojinovića i njegove devojke.

Mladi par privukao je posebnu pažnju po dolasku u restoran Dream Event Centar, smešten u Beton hali, budući da su sve vreme bili prisni i čvrsto se držali za ruke, ne skrivajući koliko uživaju u zajedničkom društvu.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović danas imaju veliki razlog za slavlje – njihova ćerka Arija proslavlja prvi rođendan, a tim povodom organizovali su gala slavlje kojem su prisustvovali članovi porodice, prijatelji i brojni saradnici. Foto: Kurir

Ipak, mnogima nije promaklo to što se Brena pojavila bez supruga Slobodana Bobe Živojinovića, koji je ovog puta bio sprečen da prisustvuje velikom slavlju.

00:09 Brena došla na slavlje kod Filipa i Prije Izvor: Kurir

Brena je bila vidno raspoložena i nasmejana, a pre nego što se uputila na slavlje, privukla je pažnju opuštenim izdanjem i dobrom energijom. U jednom trenutku uhvaćena je kako veselo igra i uživa u atmosferi, što možete pogledati u prilogu iznad.

Bajkovita torta za slavljenicu oduševila je sve

Na glamuroznu proslavu ubrzo je stigla i raskošna gala torta napravljena posebno za slavljenicu. Ova raskošna rođendanska torta na pet spratova dizajnirana je u nežnim ružičastim i belim tonovima sa zlatnim akcentima.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli na rođendan svoje ćerke Foto: Kurir

Vrhunac torte je prelepi vrtuljak sa belim konjićima na samom vrhu, a celu kreaciju krase elegantne pruge, mašne, nizovi zlatnih perli i krupnija zlatna slova koja ispisuju ime slavljenice.