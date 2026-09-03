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Voditelj Milan Milošević otvoreno je govorio o aktuelnim rijaliti temama, ali i o detaljima iz svog privatnog života.

- Napunio sam baterije i ispraznio džepove. Mesec dana na moru, laganica, to ja svake godine tako sebi priuštim. I evo sad čekamo “Elitu 10”, ceremoniju otvaranja u subotu u 21 čas.

Nije nepoznanica da Milan godinama unazad bije bitku sa maminim zdravljem i najveća joj je podrška.

1/7 Vidi galeriju Milan Milošević mučio muku sa zdravljem. Foto: ATA images, Petar Aleksić, Printscreen

- Osećam se kao da sam dušom danuo. Sad je ona dobro. Prošao je taj neki period borbe naše zajedničke, njene prvenstveno i moje da za njen spas. I kao da mi je sad malo laknulo i kao da sada imam vremena za sebe, malo sebi da se posvetim. Iako sam ja svaki dan kod nje. Dok sam bio na godišnjem odmoru, platio sam ženu koja je svaki dan išla kod nje, nosila sve što treba. Niko mene ne može da nadomesti njoj. Keva je super, hvala Bogu, ako tako nastavi, doživećemo i stotu.

Svojim prvim rijaliti učešćem je ostavio veliki pečat, neki su ga zavoleli, drugima ipak nije bio simpatičan.

- Ostavio sam pečat u toj prvoj sezoni i od tada sve to nekako ide svojim tokom. Mislim da sam bio zanimljiv. Bilo je i onih koji me nisu voleli. Nema uspeha dok nemaš hejtera. Mislim da prave karijere i pravi poslovi moraju da imaju ljude koji te sabotiraju, koji te hejtuju. Ja jedino što se ježim kada mi vređaju majku na mrežama i kada pišu budalaštine - kaže on i dodaje:

- Još deset godina vam dajem intervjue i povlačim se. Rešio sam sa šezdeset da idem u penziju. Prodam sve i idem negde na more da živim kao car. Ulažem ceo život u ljubav, u sve što radim. I u posao ulažem ljubav i u prijateljstvo, u odnos sa majkom, pa i u kuću sam uložio ljubav. Sve je na prodaju osim prijateljstva i ljudi koji te vole. Ne mogu moju kucu da prodam nikad.

S obzirom na to da se spekulisalo o njegovom učešću u “Eliti 10”, Milan ne odbija to kao opciju, ali u narednim sezonama, samo za dobar honorar.

1/5 Vidi galeriju Milan Milošević u emisiji na Kurir TV Foto: Damir Dervišagić

- Petog septembra će se desiti spektakl, ali ja ću ući, naravno, i te noći ulaziću i sledećih noći, kao i što do sad uvek ulazim. Ja nikad nisam bežao od toga. Mene uvek pitaju da li bi ušao. Ja kažem uvek “da”, jer rijaliti mi je dao sve. Meni je učešće u “Zadruzi” promenilo život za 180 stepeni, nabolje. Ja sam nekako prvi put stekao svoj krov nad glavom, mnoga poznanstva, prijateljstva, status neki u društvu. Život onakav kakav sam ja želeo. I zašto bi ja sad rekao nikad ne bi više. Ja sam spreman za to. Mislim da sam ja profil koji može da se super nosi u rijalitiju. Ja se svađam na specifičan način. Dobra para, što da ne. Samo treba dobar honorar. Od 2018. radim kao voditelj “Zadruge”. Koliko su oni uzeli honorara, ja toliko para u svom životu neću zaraditi nikad. Zadovoljan sam platom i ostajem na tom mestu dok se ne ponudi nešto bolje.

Milan je i prokomentarisao jednu od učesnica “Elite 10” koja je sebe okarakterisala kao “rasturačicu brakova”, kao i da joj je uzor Maja Marinković.

- To da je uzor Maja Marinković, mnoge su to rekle ovaj kada su ulazile ili pljuju tako neke jake rijaliti igračice poput Maje Marinković ili ih hvale misleći da je to dobro. Oni su spremni svašta da kažu u prvom, u tom prvom naletu i prvom susretu sa medijima uopšte ispred zgrade Pinka kada ih uhvate. Vidiš da ne znaju ni da stoje, ni da poziraju. Mislim da se ona malo više izlupetala. Pa kad da rastura brakove, još joj pelena visi na d*petu.

Stojin sin ima dva braka

Milan je prokomentarisao i učešće sina pevačice Stoje, Milana Popova.

- Što se tiče Stojinog sina, kroz praksu je dokazano da su deca od poznatih uvek dobro prolazila u rijalitiju. Uvek su intrigirala javnost. Pišu svašta o njemu, ispituju ga i tu se sad svašta očekuje, posebno što se zna da je njega Stoja rodila sa 17 godina i da je vrlo rano ostao bez oca, da se sama borila za njega ceo svoj život i da je gradila karijeru uz malo dete i da on je postao otac sa šesnaest godina, da on ima decu preko dvadeset godina već veliku i dva braka. I on ima drugu ženu sada i sa njom se rastao. Mogu ti reći da je on možda ima zanimljiviju životnu priču nego Stoja, uz dužno poštovanje. On ja mislim nije razveden još zvanično, ali sam čuo da, da nije više u ljubavi, ali ima dete sa tom drugom ženom. Iz prvog braka ima dvoje.

Anđela Đuričić u “Elitu 10” ulazi kao emotivno zauzeta. Ponovo je obnovila vezu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

To je kod njih promenljivo. Naglo su ušli u ljubav otkako je objavljeno da ona ulazi. Nikad ovoliko storija nisu zajedničkih imali, putovanja. Mnogima je to čudno. Ne znam kako baš sad tako odjednom. Poslednjih mesec dana kako je objavljeno na televiziji Pink da ulazi ovaj Anđela da tolika ljubav odjednom između njih, a znam poznato da je tu svašta nešto bilo. Nema šta se nije dešavalo u toj vezi, ali ko zna. Možda su se sad baš zavoleli. Anđela je jako dobar rijaliti igrač. Izazvaće veliku pompu u javnosti sam njen ulazak. A moram da kažem da je meni Anđela, najlepša učesnica i najzgodnija. Sad je uradila i grudi i nos operisala i zube nove stavila. Ulazi kao polu-nova. Ne može više da govori: “Ja sam sva prirodna.”

Anđela tera inat Gastozu

Na pitanje da li veruje da su Anđela i Filip Car samo drugari, kako govore, Milošević kaže:

- Ja nikad nisam u to verovao, što ne znači da sam u pravu. Nemam nikakve dokaze za to, ali nisam nikako verovao jer poznajući Filipa, baš je on željan drugarica i druženja sa devojkama iz rijalitija. Taj njen odlazak u Crikvenicu sam protumačio kao teranje tada inata Gastozu. Jer s kim da teraš inat nego s nekim s kim si već povezivan. I sećamo se i afere da je Osman izneo onomd za Anđelu i Stefana tu noć.

Maja je bolesno ljubomorna

- Tu je bio haos.Aneli je poludela što to sve ide preko Maje, jer Asmin ne sme da se dopisuje preko svog telefona sa Aneli, nego Maja piše šta Asmin govori. Maja je bolesno ljubomorna. Maja ne dozvoljava njemu kontakt sa Aneli. On se pravda da on ne želi. Kažu da im je savršena veza, pet meseci kažu uživaju, vole se, ne svađaju se. Jedino za onu Gabi su se posvađali, bankarku - kaže on.

Veza Maje i Asmina opstaje uprkos tome što ni jedna ni druga strana roditelja ne odobrava to.

- Kad-tad to mora doći na naplatu. Taki je striktno protiv Asmina. Ja sam ga sreo skoro. On njega ne može da gleda. Počeo je da ide u manastire stalno, peva u crkvenom horu. Čovek se posvetio veri, pa kroz veru valjda hoće da se nekako moli Bogu da se Maja odvoji od njega. Ja tako to zaključujem. Mustafa mi je tu ni tamo ni ovamo. On je popustljiv, mislim da bi on čak i našao zajednički jezik sa Majom, iako je svašta ona izrekla, ali Mevlida teško. Vidi se da je ona karakter, a neće ni Maja prva da popusti.

Milošević je dao svoj sud i o susretu Maje i Stanije Dobrojević.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

- Očekivao sam ovo, mnogo su se vređale. Maja i Stanija, nekad drugarice koje su se slikale po klubovima. Sve je meni to okej, ali nikad mi neće biti jasno zašto je baš Maja morala Stanijinog verenika da uzme da bi ušla. Od toliko momaka. Maja verovatno tako voli. Možda Maja sebi u glavi govori: “E, neću njega, neću njega, neću njega.” i baš se zaljubi u njega. To je Maja i to je valjda njena sudbina da otima tuđe. Ali mada on nije bio ničiji u tom trenutku. Tako da ne mogu ni to, ali opet, bio je verenik njene drugarice u koju se ona klela kad je ulazila u rijaliti i pozdravljala je i bila na njenoj strani. Branila je, kako kaže, popila mnoge tužbe zbog nje od strane Ahmića. Mislim da se nikad neće pomiriti njih dve, da je tu kraj, da je mnogo teških stvari izrečeno, urađeno i da to nikad i nije bilo prijateljsko, bar što se tiče s Majine strane.

O izjavama Sofije Janićijević koja demantuje odnos sa 40 godina starijim Danetom kaže:

- Ja mislim da ona to namerno radi. Mene ne bi čudilo da ona ponovo s Danetom u komunikaciji. Baš će Dane da kaže, pa možda sad i Dane igra igru. Možda jedva čeka da mu se vrati. Sofija je meni lik, ja ni u životu svom nisam video osobu da je operisana, da nema antipatije uopšte. Ne možeš joj ništa ustvari, ne možeš doći do nje. Ima ona i ljude koji je podržavaju, vidim ja po mrežama. Dobra je svakako za rijaliti. Meni dođe da se katapultiram kroz onaj krov, da puste gas i da nas sve potruju. Šalim se, nije, pa iljadu puta mi je došlo da iskočim iz kože. Video sam nešto svojim očima u toku dana i gleda u mene i kaže: “Nije istina.” Meni je to kao da mi udari šamar.

O Luni i Marku

Milošević je pohvalio i brak Lune Đogani i Marka Miljkovića, rijaliti para koji je među retkima opstao.

- Oni su se zaljubili istinski jedno u drugo u toj drugoj sezoni. Oni super žive i jako su dobri roditelji. Lepo su se skućili, imaju dva stana. Emisija im kida. Ja sam drugi na listi gledanosti, a bio sam prvi dugo, sad ću opet oboriti svoj rekord. Jako dobro funkcionišu. Sviđa mi se što mnogo putuju i što imaju super odnos sa decom. Oni su lepo opstali, Alen i Maja, Bane Čolak i Ivana.

Milan: "Kija ima dečka"

Iako je svojevremeno bio blizak sa Kristinom Kijom Kockar, situacija se promenila.

1/5 Vidi galeriju Kija Kockar uživa u Porto Riku Foto: Preent Screen

- Kontakt nemamo otkako se desilo to sa Katarinom Živković, ta njihova svađa u kojoj sam ja umešan ni kriv ni dužan. Samo sam osvanuo tagovan kod Kije na profilu kao: „Katarina Živković i njeni prijatelj Milan Milošević.” Ti i ja se posvađamo, ja sad treba da dokažem da si ti loš čovek svima. Ono što me je iznenadio kao pošto “Katarina godinama već pokazuje moj p**nić u javnosti kao prijateljima”, što sam ja odmah razmislio: „Pa ako ti si već toliki meni prijatelj, što ti meni nisi javila to?” Tako da to nije istina pod broj jedan, a Kaća se šali, kaže: „Odličan je klip. Milane kad ga budem pustila javno, sve će žene poludeti za tobom.” U svakom slučaju, nemam ništa protiv Kije. Kad bih je sreo, čak bih je i zagrli, ne mogu sad da kažem nešto loše. Udaljili smo se. Ona je tada bila i pevačica, spisateljica, voditelja, studirala je. A sad se povukla, mislim da samo studira. Ne pratimo se mi na Instagramu, pa ni ne pratim baš njene storije. Pa otpratila je ona mene zbog nekih mojih izjava. Nikad je nisam uvredio u životu i nikad je ne bih umešao u neke stvari kao što je ona mene umešala. Sve najbolje joj želim u životu. Čujem da priča i da ima dečka u Americi i da je srećna.

Kurir.rs/Blic