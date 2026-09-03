Slušaj vest

Specijalna gošća iznenađenja na četvrtom koncertu Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu je muzička zvezda Dragana Mirković.

Da Dragana večeras dolazi na Tašmajdan i da će upravo ona biti Milančetova gošća, gotovo niko nije znao. Publika je za njeno pojavljivanje saznala tek u trenutku kada se folk carica pojavila na bini, što je izazvalo ovacije i oduševljenje hiljada ljudi.

Folk kraljica specijalna gošća

Milanče je i ranije u medijima sa posebnom zahvalnošću govorio o Dragani Mirković i njenoj podršci. Isticao je da je upravo Dragana bila među retkima koji su ga pozivali da gostuje u njenim emisijama na DMsat televiziji u periodu kada se gotovo uopšte nije pojavljivao u medijima. Tu priču Milanče je ponovio i večeras, neposredno pre Draganinog izlaska na scenu.

1/5 Vidi galeriju Specijalna gošća iznenađenja na četvrtom koncertu Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu je muzička zvezda Dragana Mirković. Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

A Dragana je još jednom pokazala da velike zvezde prepoznaju velike ljude.

Iako je svakodnevno obasuta poslovnim obavezama i koncertima, Dragana se sa velikim zadovoljstvom odazvala Milančetovom pozivu da mu bude gošća na ovom istorijskom koncertu.

Njeno pojavljivanje na Tašmajdanu nije bilo samo muzičko iznenađenje, već i još jedan dokaz kolegijalnosti, poštovanja i prijateljstva koje traje godinama.

Dragana Mirković je tako još jednom pokazala koliko je velika njena podrška kolegama, ali i koliko je voljena među njima. Večeras je upravo ona bila ta koja je svojim dolaskom uveličala Milančetovo veliko veče i publici priredila trenutak koji će se dugo pamtiti.