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evo o čemu je reč!

evo o čemu je reč!

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Aleksandra Prijović i Filip Živojinović krstili su svoju jednogodišnju ćerku Ariju na njen prvi rođendan, a svečani verski čin održan je u Hramu Svetog Save. Ceremoniji je prisustvovala najuža porodica, a jedan detalj sa ulaza u hram posebno je privukao pažnju.

Naime, sve tri Arijine bake – Filipova majka Zorica Nakić, Lepa Brena i Aleksandrina majka Borka Mihajlović – pojavile su se potpuno modno usklađene. Sve tri izabrale su bele kombinacije, pa su njihova izdanja bila gotovo kao unapred dogovoren modni izbor.

Dok je Zorica blistala u elegantnoj beloj haljini, Borka je ponela sofisticiranu kreaciju upotpunjenu šeširom, dok je Brena još jednom pokazala svoj prepoznatljiv modni stil.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Bela boja dodatno je naglasila svečanost i simboliku velikog dana za porodicu Živojinović, a tri bake su zajedničkim modnim izborom dale posebnu notu čitavom događaju.

Aleksandra Prijović u haljini sa mašnama, a Filip elegantan na rođendanu ćerke

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli su potom na gala proslavu prvog rođendana i krštenja svoje ćerke Arije. Par je pozirao fotografima na ulazu u luksuzni beogradski restoran, koji je bio ukrašen palmama i zlatnim ogradama.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli na rođendan svoje ćerke Foto: Kurir

Pevačica je zablistala u minijaturnoj beloj haljini sa velikim mašnama na prednjoj strani, a izgled je upotpunila šminkom i svetlucavom tašnicom. Njen suprug je izabrao klasičnu eleganciju u tamnoplavom odelu i beloj košulji, upareno sa teget mokasinama.

Ponosni roditelji Aleksandra i Filip ne kriju sreću dok u krugu najmilijih obeležavaju ovaj važan porodični dan.