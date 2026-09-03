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Marijana Zonjić, koja je svojevremeno privukla veliku pažnju kada je otkrila kako je kupila kuću od zarade na TikToku, sada ima novi razlog za slavlje - od verenika Marka dobila je luksuzni automobil čija se vrednost procenjuje na oko 80.000 evra.

Verenik odrešio kesu

Reč je o potpuno novom Mercedesu GLC Coupe, a Marijana nije skrivala oduševljenje kada je ugledala poklon koji je, kako kaže, stigao sa malim zakašnjenjem za njen rođendan.

„Malo je zakasnio moj rođendanski poklon, ali sam presrećna i zahvalna sam mu na svemu. Ne mogu da prestanem da se smejem. Nisam zahtevna, ovo je bila suprugova želja da se meni ostvari, da ja budem srećna. On gleda da mi ispuni sve što poželim, stvarno sam presrećna što ga imam“, rekla je Marijana za Telegraf.

1/6 Vidi galeriju Pevačica je dobila potpuno novi Mercedes GLC Coupe, a priznala je i da skupocenu mašinu ne namerava da daje bilo kome da vozi Foto: Printscreen

Pevačica tvrdi da za volanom nema razloga za brigu. Sebe opisuje kao vozača koji strogo poštuje pravila, a ključeve nove luksuzne mašine ne planira lako da prepušta drugima.

„Super sam vozač, poštujem sva pravila, što bi mnogi rekli ‘dosadan vozač’. Nisam napravila nikakav prekršaj. Sve dok ga ja vozim, biće sačuvan. Neću dati nikome ključeve“, poručila je.

Preferira samo nova kola

Iako sama nije želela da govori o tome koliko je automobil plaćen, vrednost ovakvog Mercedesa može da bude oko 80.000 evra, u zavisnosti od verzije i opreme.

1/5 Vidi galeriju Ovako danas izgleda Marijana Zonjić Foto: Printscreen/Instagram

Ono što je Marijani posebno važno jeste da je automobil stigao direktno iz salona i da nije prethodno vožen.

„Glupo mi je da pričam o ciframa, da ne bude da se hvalim. Iz salona je nov automobil, volim da je novo, skockano, 0 kilometraža, to mi je bitno. Unutra je kao svemirski brod“, rekla je ona za Blic.