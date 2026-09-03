PEVAČICI VERENIK KUPIO LIMUZINU OD 80.000 EVRA! Ona presrećna, oglasila se i pokazala mašinu: Unutra je kao svemirski brod! (FOTO)
- Marijana Zonjić dobila je od verenika Marka novi Mercedes GLC Coupe, čija se vrednost procenjuje na oko 80.000 evra.
- Pevačica kaže da je poklon stigao sa zakašnjenjem za rođendan, ali da je presrećna i zahvalna što joj ispunjava sve želje.
- Ističe da voli samo nova kola iz salona, sa nultom kilometražom, i da novi automobil ne planira da prepušta drugima.
Marijana Zonjić, koja je svojevremeno privukla veliku pažnju kada je otkrila kako je kupila kuću od zarade na TikToku, sada ima novi razlog za slavlje - od verenika Marka dobila je luksuzni automobil čija se vrednost procenjuje na oko 80.000 evra.
Verenik odrešio kesu
Reč je o potpuno novom Mercedesu GLC Coupe, a Marijana nije skrivala oduševljenje kada je ugledala poklon koji je, kako kaže, stigao sa malim zakašnjenjem za njen rođendan.
„Malo je zakasnio moj rođendanski poklon, ali sam presrećna i zahvalna sam mu na svemu. Ne mogu da prestanem da se smejem. Nisam zahtevna, ovo je bila suprugova želja da se meni ostvari, da ja budem srećna. On gleda da mi ispuni sve što poželim, stvarno sam presrećna što ga imam“, rekla je Marijana za Telegraf.
Pevačica tvrdi da za volanom nema razloga za brigu. Sebe opisuje kao vozača koji strogo poštuje pravila, a ključeve nove luksuzne mašine ne planira lako da prepušta drugima.
„Super sam vozač, poštujem sva pravila, što bi mnogi rekli ‘dosadan vozač’. Nisam napravila nikakav prekršaj. Sve dok ga ja vozim, biće sačuvan. Neću dati nikome ključeve“, poručila je.
Preferira samo nova kola
Iako sama nije želela da govori o tome koliko je automobil plaćen, vrednost ovakvog Mercedesa može da bude oko 80.000 evra, u zavisnosti od verzije i opreme.
Ono što je Marijani posebno važno jeste da je automobil stigao direktno iz salona i da nije prethodno vožen.
„Glupo mi je da pričam o ciframa, da ne bude da se hvalim. Iz salona je nov automobil, volim da je novo, skockano, 0 kilometraža, to mi je bitno. Unutra je kao svemirski brod“, rekla je ona za Blic.