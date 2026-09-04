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Srpski kompozitor i aranžer Dušan Alagić izgovorio je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerki. Glamurozno slavlje održano je u jednom luksuznom restoranu, u prisustvu porodice, prijatelja i brojnih kolega sa estrade.

Mlada je izgledala kao princeza iz bajke. Ona za svoj poseban dan odabrala raskošnu belu venčanicu sa otvorenim ramenima, koja je pratila njenu liniju tela, dok je upečatljiv detalj bila velika mašna na leđima i dug šlep. Njena pojava ostavila je sve prisutne bez daha, a fotografije mladenaca brzo su preplavile društvene mreže.

Dušan Alagić
Foto: Printscreen/Instagram

Prvi ples mladenaca bio je jedan od najemotivnijih trenutaka večeri. Mladenci su zaplesali uz omiljenu pesmu, a podijum je bio prekriven niskim dimom, stvarajući magičnu atmosferu koja je oduševila sve goste. 

Aleksandra Radović pevala uz prvi ples

Muzički ugođaj bio je na vrhunskom nivou, a za sjajnu atmosferu pobrinula se i posebna gošća. Aleksandra Radović nastupila je na svadbi i svojim moćnim glasom uveličala slavlje. Aleksandra je otpevala nekoliko svojih hitova, što je podiglo sve prisutne na noge.

Slavlje je trajalo do duboko u noć, uz puno muzike, veselja i lepih želja za mladence. Mnoge poznate ličnosti, među kojima je bila i Marija Šerifović, slavili su do zore, a Dušan i Nevena su blistali od sreće.

kurir.rs/blic

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