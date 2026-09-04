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Intimnom činu prisustvovali su najbliži članovi porodice. Među njima bile su sve tri bake - Filipova majka Zorica Nakić, Lepa Brena i Aleksandrina majka Borka Mihajlović pojavile su se potpuno modno usklađene i sve tri odevene u belo.

Sve su se odlučile za belu kombinaciju te su pokazale visok stil i neverovatnu harmoniju sofisticiranost. Bela boja, kao simbol čistote i radosti, dodatno je naglasila svečanu notu ovog velikog porodičnog dana za malu slavljenicu.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Gala proslava

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli su potom na gala proslavu prvog rođendana i krštenja svoje ćerke Arije. Par je pozirao fotografima na ulazu u luksuzni beogradski restoran, koji je bio ukrašen palmama i zlatnim ogradama.

Pevačica je zablistala u minijaturnoj beloj haljini sa velikim mašnama na prednjoj strani, a izgled je upotpunila šminkom i svetlucavom tašnicom. Njen suprug je izabrao klasičnu eleganciju u tamnoplavom odelu i beloj košulji, upareno sa teget mokasinama.

Na ovoj glamuroznoj proslavi stigla je i raskošna torta napravljena posebno za slavljenicu. Ova raskošna rođendanska torta na pet spratova dizajnirana je u nežnim ružičastim i belim tonovima sa zlatnim akcentima.

Vrhunac torte je prelepi vrtuljak sa belim konjićima na samom vrhu, a celu kreaciju krase elegantne pruge, mašne, nizovi zlatnih perli i krupnija zlatna slova koja ispisuju ime slavljenice.