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Nakon svečanog krštenja u Hramu Svetog Save, porodica Živojinović nastavila je slavlje u jednom prestoničkom restoranu, gde su Aleksandra Prijović i Filip Živojinović organizovali gala proslavu povodom prvog rođendana i krštenja svoje ćerke Arije.

Među brojnim poznatim gostima našle su se kolege i prijatelji porodice, a kako je veče odmicalo, atmosfera je postajala sve veselija. Prva je atmosferu dodatno zagrejala mama slavljenice. Aleksandra Prijović uzela je mikrofon i zajedno sa Jakovom Jozinovićem zapevala svoju pesmu „Macho Man“, a njihovo zajedničko izvođenje odmah je izazvalo oduševljenje prisutnih.

Nakon njih, mikrofon je preuzela Lepa Brena, koja je svojim hitom „Čik pogodi“ napravila pravu atmosferu za slavlje. Prija je sve vreme bila uz nju, pevala i igrala, a kako je veče odmicalo, potpuno se prepustila provodu.

Pevačica je u jednom trenutku odlučila da se odrekne visokih potpetica i obuje papuče, kako bi mogla nesmetano da igra i uživa sa gostima do ranih jutarnjih sati.

Da je slavlje bilo i te kako raspoloženo, pokazuje i to što se mikrofona kasnije latila Džejla Ramović. Mlada pevačica zapevala je „Sačuvaj tajnu“, a svojim glasom oduševila je prisutne. Ubrzo joj se pridružila i Aleksandra, pa su njih dve zajedno zapevale, nakon čega je usledio veliki aplauz.

Džejlin dolazak posebno je privukao pažnju javnosti, budući da je na proslavu stigla bez Jakova. On se, naime, pojavio ranije, sam, i Aleksandri doneo veliki buket cveća. Kurir je zabeležio da je bio vidno raspoložen, dok na pitanje gde je Džejla nije želeo da odgovori. Džejla je ubrzo stigla, ali ni ona nije želela da komentariše njihov odnos.

Njih dvoje već neko vreme privlače pažnju zbog spekulacija o navodnoj emotivnoj vezi. Iako ni Jakov ni Džejla nisu potvrdili da su zajedno, njihova zajednička pojavljivanja i postupci često ponovo pokrenu priče o njihovom odnosu. Kurir je ranije pisao i o njihovom zajedničkom vremenu na luksuznoj jahti, nakon čega su dodatno podgrejane glasine o njihovoj romansi.