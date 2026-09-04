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Milanče Radosavljević održao je četvrti koncert na Tašmajdanu, a nakon spektakularne večeri podelio je svoje utiske. Pevač se tom prilikom osvrnuo i na emotivan trenutak kada nije uspeo da zadrži suze radosnice na sceni.

Foto: Kurir

- Ja sam zaplakao, jedva sam se vratio, najteže se vratiti na noge, a ja sam pao. Šta da vam kažem emocije su jače od mene, ja živim muziku. Kad me pitate da li sam to radio sa voljom, nikad nisam pevao i svirao bez volje. Uvek sam mislio da to bude najbolje, a pare su uvek dolazile same - ispričao je Milanče Radosavljević i otkrio kako se oseća posle četvrtog koncerta na Tašmajdanu.

- Nisam ovo očekivao. Ovo su oni hteli, oni su tražili na društvenim mrežama. Mi ćemo do zime da teramo ovako. Volim sve gradove, ali strahujem od Novog Sada, na tom terenu sam najmanje pevao, otkrio je Milanče pred početak turneje po Srbiji.

- Spens je ogroman, ne znam ni jedan da li ću napuniti. I ovde smo počeli stidljivo, pa evo vidite sad.

Sofronijević: "Milanče me iznenadio"

1/3 Vidi galeriju Jedan od ključnih ljudi večeri je i Aleksandar Sofronijević sa svojim orkestrom, koji virtuelno drži ceo događaj na nogama. Foto: Kurir

U intervju Milančeta Radosavljevića je uleteo i Aleksandar Sofronijević koji mu je najveća podrška.

- On je moja zvezda vodilja. Mladi čovek se usudio i imao je srce da izvede jednog starca pred publiku.

- Ti nisi u duši starac. Bio si uplašen, ali mi ti držimo leđa. Drugi dan bez prestanka je pevao, mene si iznenadio - rekao je Sofronijević.

Milanče je otkrio da u kafanama peva pesme svojih kolega, ali ga ljudi prepoznaju i traže mu da peva isključivo njegove hitove.

- Ja mogu da pevam od svih pevača pesme, ali ovde je princip da pevam svoje pesme. Ja sam te pesme stvorio, svi ih već znaju. Ja u restoranima pevam pesme od svih pevača, a oni mi kažu: "Stani Milane Radosavljeviću, mi smo došli da slušamo tvoj pesme" - rekao je.

Na sceni zapevala Dragana Mirković

1/5 Vidi galeriju Specijalna gošća iznenađenja na četvrtom koncertu Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu je muzička zvezda Dragana Mirković. Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

- Imao sam divne goste, Aleksandar Tirnanić me oduševio i Milica je divna cura. Dragana Mirković je moj prijatelj, ja je volim, uvek me zvala na svoju televiziju, na neke nisam mogao da odem u životu - rekao je.

- Ja sam bio niko i ništa, dok nisam izašao na binu. Mene mediji nisu pratili uopšte. Neostvarene želje su ostvarene, ja živim vrlo skromno. Nemam ambicija, ne mislim o avionima i kamionima, ovo je za mene potvrda i potvrdio sam ono što sam radio kroz 65 godina - rekao je Milanče.

- On je sad na mestu gde treba da bude, mislim da smo jednu istorijsku nepravdu ispravili - rekao je Sofra.

"Komšije me obožavaju"

1/4 Vidi galeriju Milanče Radosavljević večeras je u Beogradu započeo svoj četvrti koncert na Tašmajdanu i još jednom pokazao da za pravu pesmu, emociju i ljubav publike ne postoje granice. Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Otkrio je kako reaguju komšije na njegov uspeh.

- Ja ne znam da li nekoga u selu vole kao mene. Prođite i pitajte koga hoćete, zato što ja u ulici od 1km, od 1968. godine imam auto, iz svake kuće sam po jednog vodio u bolnicu, noću vozio, dovozio, bio hitna pomoć, majstor, sve sam radio i nije mi bilo teško - rekao je.

Celu izjavu Milančeta Radosavljevića možete pogledati u videu ispod.

02:58 Izjava Milančeta Radosavljevića i Ace Sofronijevića Izvor: Kurir