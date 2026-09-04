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Kristina Bekvalac posvetila je emotivnu poruku svojoj sestri, popularnoj pevačici Nataši Bekvalac, koju je objavila na svom Instagram profilu. Kroz iskrene reči osvrnula se na njihov poseban odnos, ali i na dve decenije koje su provele radeći zajedno.

Foto: Preent Screen

Osim što ih povezuje neraskidiva sestrinska ljubav, Kristina i Nataša već 20 godina uspešno sarađuju i poslovno – Kristina kao stilistkinja, a Nataša kao jedna od najpoznatijih domaćih pevačica.

Sve pršti od emocija i sestrinske "drame"

Kristina Bekvalac je otvoreno priznala da joj je prosto neverovatno koliko je vremena brzo prošlo otkako su započele zajednički rad. Tokom ovih 20 godina, sestre su zajedno prošle kroz bukvalno sve – od napornih snimanja i velikih koncerata, do neprekidnih putovanja i večite borbe sa garderobom.

1/4 Vidi galeriju Nataša Bekvalac i Kristina Bekvalac Foto: Kurir

Kako je Kristina šaljivo i slikovito opisala u svojoj objavi: "Nataša Bekvalac i ja smo odrasle zajedno, što nam očigledno nije bilo dovoljno, pa smo odlučile i da radimo zajedno. Već 20 godina."

Ona je otkrila i kako izgleda njihova svakodnevna saradnja iza kulisa, puna sitnih čarki i prepoznatljivih sestrinskih izjava: "Dvadeset godina zajedno prolazimo kroz snimanja, koncerte, putovanja, garderobu, presvlačenja, kašnjenja, „nemam šta da obučem“, „ovo neću da nosim“, „rekla sam ti“, „nisi mi rekla“ i povremeno — „nikad više neću da radim s tobom“."

Ipak, uprkos čestim pretnjama o prekidu saradnje, Kristina kroz osmeh dodaje: "Naravno, radimo zajedno i sutradan."

Svađa za 12 sekundi i mirenje bez izvinjenja

1/7 Vidi galeriju Kristina Bekvalac Foto: Printscreen/Instagram, ATA images

Kroz dvadesetogodišnji rad na estradi, sestre su uspele da razviju sopstveni, jedinstveni sistem rešavanja konflikata. Kristina objašnjava da se odlično poznaju i da tačno znaju koje "dugmiće" treba da pritisnu kako bi iznervirale jedna drugu.

"Za ovih 20 godina naučile smo da se posvađamo za 12 sekundi, pomirimo bez izvinjenja i nastavimo razgovor kao da se ništa nije dogodilo. Ona zna tačno kako da me iznervira. Ja znam tačno kako da iznerviram nju. To se valjda zove iskustvo."

"To je naš najveći uspeh"

Iza svih šaljivih anegdota, nervoze oko garderobe i poslovnog stresa, ipak se krije ogromna ljubav i bezuslovna podrška. Kristina je istakla da joj je velika životna sreća što je imala priliku da sve ove godine i važne prekretnice prođe upravo ruku pod ruku sa svojom sestrom.

"Ali kada sklonim sve naše drame, rasprave i hiljade komada garderobe kroz koje smo prošle, ostaje činjenica da sam imala ogromnu sreću da sve ovo živim baš sa svojom sestrom. Gledale smo jedna drugu kako odrastamo, menjamo se, padamo, ustajemo, pravimo gluposti, pravimo velike stvari… i evo nas i dalje zajedno. 20 godina kasnije. I dalje sestre. I dalje radimo zajedno. I dalje se volimo."

1/8 Vidi galeriju Nataša i Kristina Bekvalac Foto: Kurir

Za kraj, Kristina je zaključila da je činjenica da su i dalje ovako bliske nakon dve decenije zajedničkog rada zapravo njihovo najveće postignuće: "Što je, realno, posle 20 godina zajedničkog rada — možda i naš najveći uspeh."

Svoju emotivnu ispovest Kristina je završila direktnom porukom upućenom pevačici: "Volim te".

Kurir.rs