EVO KOME JE PRIPALA IMOVINA BORE ČORBE Muzičar pred odlazak u bolnicu doneo odluku u poslednjem trenutku
- Bora Đorđević je pred odlazak u bolnicu tajno sastavio testament i odlučio da imovinu ostavi supruzi i deci.
- Pre nego što je hospitalizovan, poručio je porodici da imaju sve što je njegovo i da znaju šta treba dalje u slučaju iznenadnih okolnosti.
Prošlo je tačno dve godine otkako nas je, nakon lavovske borbe sa opstruktivnom bolešću pluća, napustio legendarni roker i frontmen "Riblje čorbe" Bora Đorđević.
Ipak, detalji o njegovim poslednjim danima i odlukama i dalje privlače ogromnu pažnju javnosti, a posebno pitanje – šta piše u njegovom tajnom testamentu koji je sastavio pred sam odlazak u bolnicu.
Kada je osetio da mu je zdravstveno stanje ozbiljno narušeno, Bora je odlučio da ništa ne prepušta slučaju. U strogoj tajnosti sastavio je testament, ali je o svemu unapred otvoreno razgovarao sa svojom suprugom i decom, za koje je bio beskrajno vezan.
Iako su se njegovi naslednici odavno obezbedili i žive sopstvene živote, Bora je doneo odluku da sve što ima ostavi upravo njima. Ipak, reči koje je uputio svojoj supruzi neposredno pre nego što je hospitalizovan, posebno su odjeknule:
- Oni od mene imaju sve, a ti znaš šta ti je činiti dalje ako dođe do nekih iznenadnih situacija.
Pored same raspodele imovine, Bora je tokom života imao vrlo jasan i prepoznatljiv stav o počastima i nagradama koje dolaze prekasno. Legendarni muzičar je otvoreno isticao da mu posthumna priznanja ne znače mnogo, jer tada više neće biti tu da to zna.