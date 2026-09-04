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Prošlo je tačno dve godine otkako nas je, nakon lavovske borbe sa opstruktivnom bolešću pluća, napustio legendarni roker i frontmen "Riblje čorbe" Bora Đorđević.

Ipak, detalji o njegovim poslednjim danima i odlukama i dalje privlače ogromnu pažnju javnosti, a posebno pitanje – šta piše u njegovom tajnom testamentu koji je sastavio pred sam odlazak u bolnicu.

Kada je osetio da mu je zdravstveno stanje ozbiljno narušeno, Bora je odlučio da ništa ne prepušta slučaju. U strogoj tajnosti sastavio je testament, ali je o svemu unapred otvoreno razgovarao sa svojom suprugom i decom, za koje je bio beskrajno vezan.

Bora Đorđević pravio probleme u mladosti  Foto: Dado Đilas, Printscreen/Instagram, Printscreen

Iako su se njegovi naslednici odavno obezbedili i žive sopstvene živote, Bora je doneo odluku da sve što ima ostavi upravo njima. Ipak, reči koje je uputio svojoj supruzi neposredno pre nego što je hospitalizovan, posebno su odjeknule:

- Oni od mene imaju sve, a ti znaš šta ti je činiti dalje ako dođe do nekih iznenadnih situacija.

Pored same raspodele imovine, Bora je tokom života imao vrlo jasan i prepoznatljiv stav o počastima i nagradama koje dolaze prekasno. Legendarni muzičar je otvoreno isticao da mu posthumna priznanja ne znače mnogo, jer tada više neće biti tu da to zna.

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