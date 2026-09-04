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Poznati pevač Nenad Knežević Knez godinama je bio u braku sa Ninom Vukmanović, majkom Ksenije Knežević, a jednom prilikom je detaljno opisao kako je došlo do kraha njihove ljubavi nakon 17 godina zajedničkog života.

Foto: Boba Nikolić

Nenad Knežević Knez je ispričao da su on i njegova bivša supruga dugo pre samog rastanka imali ozbiljne nesuglasice, a jedan od glavnih problema bio je taj što ona nije imala zanimanje, već je bila fokusirana isključivo na njihovu decu.

Pevač je želeo da joj pomogne da se aktivira, pa joj je čak i otvorio butik kako bi imala čime da se bavi u životu, ali njena životna filozofija bila je drugačija.

"Nije htela ni da kuva kod kuće, pa sam ja i to obavljao", istakao je Knez, objašnjavajući da je supruzi dugo prelazio preko mnogih stvari samo zbog njihove dve ćerke, Ksenije Knežević i Andree.

Foto: Preent Screen

Prekretnica se dogodila kada je pevač odlučio da testira svoje granice i prihvati učešće u trećoj sezoni avanturističkog šou-programa sa poznatim ličnostima. Divljina i izolacija na ostrvu pružile su mu preko potreban mir da razmisli o svom životu.

"Priroda i tišina koja vlada ostrvom su me resetovale i pomogle da razmislim o svom životu. Mozak mi se vratio na fabričko podešavanje", priznao je pevač. On je dodao da mu je upravo 32 dana surove borbe za život u džungli pomoglo da donese definitivnu odluku da je razvod jedino ispravno rešenje za njega.

Rastanak, koji se zvanično dogodio 2012. godine, bio je izuzetno stresan za pevača, najviše zbog brige kako će to uticati na njihove ćerke koje su se loše osećale zbog razvoda roditelja. Ipak, Knez smatra da je na kraju sve ispalo baš onako kako je i trebalo da bude.

Nova ljubavna priča

1/5 Vidi galeriju nenad knežević knez sa partnerkom Foto: Marina Lopičić, ATA images, Printscreen/Instagram

Podsetimo, Nakon razvoda, Knez je pronašao novu ljubavnu sreću pored Tatjane Tot. Iako žive zajedno već 11 godina, njih dvoje se nisu venčali jer im, kako pevač ističe, papir ništa ne znači pošto i bez njega savršeno funkcionišu.