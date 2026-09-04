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Legenda narodne muzike Šaban Šaulićpoginuo je 17.02.219 godine u teškoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, u ranim jutarnjim časovima. U automobilu sa njim bili su njegov muzičar Mirsad Kerić, koji je upravljao vozilom, i Šabanov kum Slobodan Stojadinović.

Šaban je, kako se kasnije pisalo, kao da je predosetio kraj, budući da je samo tri meseca pre smrti odlučio da sastavi testament. Svojom poslednjom voljom svu imovinu, vrednu nekoliko miliona evra, ostavio je supruzi, deci i unucima.

Izvori, koji su bili među najbližim Šabanovim prijateljima, tada su rekli da je kralj narodne muzike poslednju volju izdiktirao porodičnom advokatu, koji je potom sastavio testament.

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Foto: Dragan Kadić

- Šaban je u poslednje vreme bio prilično uznemiren, kao da je predosetio da će se nešto strašno dogoditi. Jednog jutra se probudio i zamolio Gocu da pozove porodičnog advokata. Rekao joj je da se već izvesno vreme ne oseća najbolje i da želi da sastavi testament. Ona mu je rekla da ne preteruje i da za to ima vremena, ali na kraju je, pošto je bio uporan, učinila kako je želeo“, rekao je tada izvor, preneli su beogradski mediji.

Šaban i Goca Šaulić Foto: Promo, Dragan Kadić, Damir Dervisagić

Venčali se posle tri meseca

Ljubav Goce i Šabana počela je slučajnim susretom na Banovom Brdu na prvi pogled, a ona je u razgovoru za domaće medije opisala detalje:

- Posle jedno desetak dana su oni išli u bioskop i mene su pozvali i tako je to nešto krenulo malo drugačije. I eto, posle tri i po meseca od tog poznanstva sam se udala - počela je Gordana.

- Pa ja sam u stvari kao pobegla. Mislim, morala sam tako nekako da uradim, ali posle, pošto sam bila maloletna, trebala je saglasnost oca, naravno, Šaban je morao da ide da potpiše, to je bilo takvo vreme da je morao da ide u sud da potpiše da će brinuti o meni moralno, materijalno i tako sve što ide - dodala je.

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