JEZIV NAPAD NA SUPRUGU ZDRAVKA ČOLIĆA! Obožavateljka nasrnula nožem, Sandra tada jedva izbegla teže posledice
- Zdravko Čolić je otkrio da je njegova supruga Aleksandra jednom napadnuta nožem od strane obožavateljke i posečena po licu.
- Sandra je prošla bez težih posledica, a pevač kaže da je zbog toga porodicu držao daleko od javnosti.
Pevač Zdravko Čolić decenijama je u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, sa kojom ima dve ćerke, Unu i Laru. Ipak, iako svoju porodicu gotovo nikada ne izlaže javnosti, Čola je svojevremeno otkrio da je njegova supruga zbog njegove ogromne popularnosti doživela veoma neprijatan i uznemirujući incident.
Čolić je tada prvi put javno progovorio o detaljima događaja koji je ostavio snažan utisak na njega i objasnio zbog čega je Aleksandra ostala daleko od medijske pažnje.
U pitanju je bila obožavateljka
Kako je ranije otkrio, na njenu odluku da se ne eksponira u javnosti uticao je jedan nemili događaj.
Alekandra je tada dobila povrede lica kada se na nju zaletela žena koja je njegov fan.
- Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica. To je bilo davno, ali se i danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti - objasnio je pevač.
Kurir.rs/Alo