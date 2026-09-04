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Pevač Zdravko Čolić decenijama je u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, sa kojom ima dve ćerke, Unu i Laru. Ipak, iako svoju porodicu gotovo nikada ne izlaže javnosti, Čola je svojevremeno otkrio da je njegova supruga zbog njegove ogromne popularnosti doživela veoma neprijatan i uznemirujući incident.

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Foto: Kurir, Tamara Trajković

Čolić je tada prvi put javno progovorio o detaljima događaja koji je ostavio snažan utisak na njega i objasnio zbog čega je Aleksandra ostala daleko od medijske pažnje.

U pitanju je bila obožavateljka

Zdravko Čolić Foto: Kurir, Tamara Trajković, Kurir

Kako je ranije otkrio, na njenu odluku da se ne eksponira u javnosti uticao je jedan nemili događaj.

Alekandra je tada dobila povrede lica kada se na nju zaletela žena koja je njegov fan.

- Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica. To je bilo davno, ali se i danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti - objasnio je pevač.

Kurir.rs/Alo

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