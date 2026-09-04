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Nakon podizanja optužnice u januaru 2024. godine poznati pevač Toni Cetinski je naglasio da „kovid potvrdu nikada nije kupio niti je želeo da je ima, iako su mu je ljudi svakodnevno nudili“, a za danas je na Županijskom sudu u Zagrebu predviđeno iznošenje njegove odbrane kao jednog od petoro optuženih u postupku USKOK-a.

Naime, njega i još više od 230 osoba USKOK je obuhvatio sa ukupno 15 optužnica zbog davanja mita za neistinit upis vakcinacije protiv kovida 19, ali se gotovo 200 osoba nagodilo i prihvatilo uslovne ili sporedne novčane kazne, dok ostali sudskim putem pokušavaju da dokažu nevinost.

Inače, na početku suđenja odlučno je odbacio krivicu, ali podaci AKD-a o pribavljanju EU digitalnih kovid potvrda, koji su stigli u sudski spis, otkrivaju da je Cetinskom kovid potvrda izdata 8. novembra 2021. godine i da je na njoj bilo navedeno da se vakcinisao 1. oktobra 2021.

1/4 Vidi galeriju Pevač Toni Cetinski će održati tri koncerta u Sava Centru u Beogradu 28, 29. i 30. novembra 2025. godine, a večeras je prvi po redu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Potom je i Služba organizovanog kriminaliteta odradila svoj deo zadatka, pa je uvidom u Nacionalni informacioni sistem za upravljanje državnom granicom MUP-a utvrđeno da je Anthoni Cetinski „neželjenu“ kovid potvrdu upotrebio čak tri puta – 4. decembra 2021. na MCGP Slavonski Brod, 15. februara 2022. na MCGP Bajakovo, kao i 4. marta 2022. na MCGP Orah-Orahovlje.

Medicinska sestra priznala krivicu

Mozak cele operacije, prema USKOK-u, bila je sada već bivša medicinska sestra Petra Marković ex Rumiha iz Doma zdravlja Zapad-Zagreb, koja je u međuvremenu priznala krivicu i nagodila se sa USKOK-om na delimično uslovnu kaznu od dve i po godine, uz sporednu novčanu kaznu od 15.000 evra, a ostala je i bez 22.600 evra.

Ona je tokom 2021. godine upisivala nevakcinisane osobe u informacioni sistem Ministarstva zdravstva, na osnovu kojeg su vakcinisane osobe inače ostvarivale pravo na izdavanje EU digitalne kovid potvrde. Ostatak njene ekipe imao je podeljene uloge, pa su lično ili posredstvom drugih kontaktirali nevakcinisane osobe, koje su im za tu uslugu, po potvrdi, davale najmanje 100 evra.

Na taj način su za novac učinili „usluge“ stotinama osoba, a najveći deo zarade pripadao je Markovićevoj. Najviše posla, kako je otkriveno, obavila je dok je bila na bolovanju.