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Milan je za Pink.rs otkrio kako se oprostio od majke i šta mu je ona savetovala.

Stojini saveti

- Bio sam juče sa majkom, bila je kod mene, pozdravili smo se kao telefonom, ali nije mogla da izdrži, došla je da me vidi. Neće me videti dugo, ispričali smo se lepo, oduševljena je intervjuom koji sam dao - rekao je on i dodao:

- Rekla mi je da budem svoj, da ne razmišljam o tome da se svidim nekome, nego da budem svoj. Zna moje kapacitete, rekla mi je da pokušam da se ne nerviram, ali nema šanse. Nepravda me nervira, umem da se umešam i kad nema veze sa mnom, uvek da budem mirođija, nepravda, nekultura, nevaspitanje, na to sam slab. Ovako volim da se šalim, komunikativan sam. Najviše će mi nedostajati muzika.

Milan je dodao da se ni on ni Stoja ne brinu da bi moglo da ispliva nešto loše o njoj.

Foto: Privatna Arhiva

- Nema šta da ispliva konkretno, plaši se samo nekih mojih reakcija, da se ne nerviram, to jeste realno. Verujem da će biti slično sa mojom majkom - rekao je on.

Rastanak s decom

Popov je otkrio da mu je teško pao rastanak od dece.

- Bivša supruga sa kojom imam malo dete, me ispratila, i sa drugom bivšom sam u jako lepim odnosima. U ponedeljak sam okupio sastanak, sa bivšim suprugama, sa decom, i popili smo kafu, bio je taj rastanak, tad sam se rastao sa decom i bilo mi je teško, a ovo mi je sad mnogo lakše. Rastanak sa decom mi je najteži, ali prošlo je i to, došlo je vreme da se uđe u karantin, gledajte, biće opasan šou - istakao je on.

Foto: printscreen srbija_showbizz

Podsetimo, Stoja je sina rodila sa 17 godina, a već s 19 godina je ostala sama s njim, jer joj je suprug poginuo. I on se rano ostvario kao roditelj, prvo dete je dobio kada je imao 16 godina. Sada je otac troje dece koje ima iz dva braka.