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U karantin pred ulazak u "Elitu 10" stigla je i Kristina, koja je otkrila da u rijaliti ulazi bez unapred pripremljenog plana. Kako je istakla, nema nikakvu taktiku za boravak u rijalitiju, ali priznaje da je pojedini učesnici već nerviraju.

Kristina je otkrila i da joj se dopada jedan momak, ali njegovo ime za sada ne želi da otkriva javnosti. Takođe, jasno je naglasila šta je ono što nikako ne toleriše – istakla je da mrzi aljkavost.

Inače, Atmosfera u karantinu pred ulazak u "Elitu 10" već je dovedena do usijanja, a glavni razlog za to je novi učesnik Leon Caner, bratanac muzičara lea.

01:05 U karantin pred ulazak u "Elitu 10" stigla je i Kristina Izvor: Kurir

Njegov dolazak nije prošao neprimećeno, pa su učesnice odmah počele da lude za njim. Leon je samouvereno poručio da je on svačiji tip, a jedna takmičarka se doslovno preznojila u njegovom društvu.

00:41 Ucesnice vec lude za Leonom Izvor: Kurir

Biljana Čavlin, koja je na sistematskom pregledu izazvala pažnju zbog brojnih tetovaža koje ima na telu, između ostalih i da voli muški polni organ, u karantin je došla u pratnji obezbeđenja. Oni su joj pomogli i da izbaci brojne džakove iz kola, u kojima je donela stvari za boravak u "Eliti 10".

Nju je dovezla drugarica sa kojom se pozdravila čvrstim zagrljajem.

Podsetimo, ona je priznala da j ebila animir dama.

- Nikad zbog tetovaža nisam imala problem sa poslom. Bavila sam se plesom, imala sam sajt koji sam ugasila pre nego što sam ušla u “Elitu”. Ja imam taj cilj, dete i da završim sa noćnim životom. Želim da se preselim na selo i da živim normalan i zdrav život. Neka bude da sam animir dama, ali nisam prodavala svoje telo. Ja sam igrala “pul dens” u Sloveniji i Italiji - istakla je ona.

Foto: Pravo lice estrade / printscreen

Kaže da tetovaže neće ukloniti, iako je ranije razmišljala o tome.

- Mene moje tetovaže ne karakterišu kao osobu, ako će neko da ima mišljenje o meni zbog mojih tetovaža, to govori o njemu. Tetovaže su privatna stvar, niko ne treba da ih zagleda. Nekulturno je da buljiš u njih. Nikad nisam imala problema zbog tetovaža, ljudi prilaze da mi kažu kako mi lepo stoje. Želela sam jedan dobar period da skinem ovu tetovažu sa lica, ali nisam, baš zato što ih nisam radila da bih ih skidala - kaže Biljana ističe da zbog tetovaža nikad nije imala problem sa poslom.