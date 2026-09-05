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Poznato je da pevači dosta ulažu u svoje pesme, albume, spotove, stajlinge, ali se takođe zna i da zarađuju mnogo više od prosečne plate.

Basnoslovne cifre

Kada je reč o muzičarima sa dugogodišnjom karijerom, poput Indire Radić, Stoje Novaković i Kaje Ostojić, oni za jedno veče zarade između 7.000 i 8.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Marko Karović

Mlađe zvezde poput Nućija, Crnog Ceraka i Devita traže čak 10.000 do 15.000 evra po nastupu.

Ove cifre jasno pokazuju da mlađa generacija trenutno dominira muzičkom scenom, a o tome najbolje svedoče nastupi koje imaju, te im je skoro svaki vikend bukiran, i to mesecima unapred.

Najluđa noć

Novogodišnji nastupi donose pravo bogatstvo, te pevači sa domaće estrade tada pogađaju najbolje tezge.

Milica Todorović je za tu noć skoro zaradila 30.000 evra, dok su Jovana Pajić i Marija Mikić inkasirale po 20.000 evra.

1/11 Vidi galeriju Regionalna muzička zvezda Saša Matić održao je sinoć veliki solistički koncert u prepunoj dvorani Mejdan u Tuzli, gde je preko 5.000 ljudi od prve do poslednje pesme napravila atmosferu za pamćenje. Foto: Saša

Vojaž je, zajedno sa Cecom Ražnatović, nastupao jednom prilikom u Herceg Novom i zaradio 25.000 evra. Najveći honorari pripali su Saši Matiću i Ceci, koji su za svoje nastupe dobili po 100.000 evra.

Poseban budžet za estradu

Poznati beogradski menadžer jednom prilikom govorio je o honorarima muzičkih zvezda.

1/6 Vidi galeriju Aca Lukas i Ceca Ražnatović Foto: Nemanja Nikolić, ATA images

- Skočile su cene samo tako. Najskuplji su trenutno Lukas i Matić. Mnogi pevači su zakazali tezge krajem leta, a neki još čekaju najbolju ponudi. Zasad deluje da će se pevači dobro opariti. Najtraženiji u Beču je Emir Habibović, koji će nastup naplatiti 25.000 evra. Čini mi se da on radi i reprizu. Po svemu sudeći, doček naredne godine biće najuzbudljiviji do sada kada je reč o cenama. Beograd, kao prestonica, nudi veliki broj različitih mesta koja organizuju doček i često nije lako odabrati savršen prostor. Verujte da ima ljudi koji uplate i na dva različita mesta. Ono što je sigurno, za ovu priliku vlasnici klubova i restorana izdvajaju poseban budžet za estradu - govorio je nedavno naš sagovornik.

kurir/blic