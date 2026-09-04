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Učesnik popularnog muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“,Rade Čitlučanin, doživeo je tešku porodičnu tragediju pre nekoliko godina kada mu je u stravičnom požaru u Obrenovcu potpuno izgorela porodična kuća. Rade i njegov sin ostali su bez krova nad glavom, a pevač je u potresnoj ispovesti otkrio dramatične detalje borbe sa vatrenom stihijom koja im je u sekundi odnela sve što su imali.

Drama je započela u jutarnjim časovima kada je komšinica, oko osam sati ujutru, primetila da gori krov porodične kuće Čitlučanina. Ona je odmah utrčala u njihov dom kako bi im javila da su u opasnosti.

Rade, koji se u tom trenutku još oporavljao operacije, bio je u potpunom šoku i nije imao dovoljno snage da odmah odreaguje onako kako bi inače mogao. Pokušao je na brzinu da izvuče crevo i sam ugasi požar, ali krov je već bio napola izgoreo. Iako su vatrogasci stigli izuzetno brzo, vatrena stihija je bila brža od munje.

Foto: Printscreen/Nikad nije kasno

Uleteo u vatru verujući da mu je sin unutra

Najdramatičniji trenutak odigrao se kada je Rade, u panici i strahu za život svog deteta, uleteo direktno u plamen. Verovao je da se njegov sin nalazi unutar kuće zahvaćene vatrom. Tom prilikom, vatrena stihija mu je zahvatila deo jakne, a potom i glavu. Na sreću, prošao je bez težih fizičkih posledica, ali su i on i njegovo dete pretrpeli ogroman šok zbog kog celu noć nakon događaja nisu mogli da zaspe.

Ostali bez ičega: „Izašli smo goli i bosi“

Požar je iza sebe ostavio potpunu pustoš. Uništen je sav nameštaj, kompletna dokumentacija, kao i sve sinovljeve knjige i garderoba. Rade je očajan jer su u trenutku ostali bez ičega što su posedovali. Jedina srećna okolnost u ovoj tragediji jeste to što se požar nije proširio na okolne kuće u komšiluku.

Foto: Printscreen/Nikad nije kasno

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