TAKMIČARU IZ "NIKAD NIJE KASNO" IZGORELA KUĆA DO TEMELJA! Razveo se, ostao sam sa sinom, a tek što se operisao zadesila ga nova nedaća: Ostao bez ičega
- Rade Čitlučanin iz 'Nikad nije kasno' ostao je bez porodične kuće u požaru u Obrenovcu, a sa sinom je ostao bez krova nad glavom.
- U trenutku nesreće oporavljao se od operacije, a u panici je uleteo u vatru misleći da mu je sin unutra.
Učesnik popularnog muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“,Rade Čitlučanin, doživeo je tešku porodičnu tragediju pre nekoliko godina kada mu je u stravičnom požaru u Obrenovcu potpuno izgorela porodična kuća. Rade i njegov sin ostali su bez krova nad glavom, a pevač je u potresnoj ispovesti otkrio dramatične detalje borbe sa vatrenom stihijom koja im je u sekundi odnela sve što su imali.
Drama je započela u jutarnjim časovima kada je komšinica, oko osam sati ujutru, primetila da gori krov porodične kuće Čitlučanina. Ona je odmah utrčala u njihov dom kako bi im javila da su u opasnosti.
Rade, koji se u tom trenutku još oporavljao operacije, bio je u potpunom šoku i nije imao dovoljno snage da odmah odreaguje onako kako bi inače mogao. Pokušao je na brzinu da izvuče crevo i sam ugasi požar, ali krov je već bio napola izgoreo. Iako su vatrogasci stigli izuzetno brzo, vatrena stihija je bila brža od munje.
Uleteo u vatru verujući da mu je sin unutra
Najdramatičniji trenutak odigrao se kada je Rade, u panici i strahu za život svog deteta, uleteo direktno u plamen. Verovao je da se njegov sin nalazi unutar kuće zahvaćene vatrom. Tom prilikom, vatrena stihija mu je zahvatila deo jakne, a potom i glavu. Na sreću, prošao je bez težih fizičkih posledica, ali su i on i njegovo dete pretrpeli ogroman šok zbog kog celu noć nakon događaja nisu mogli da zaspe.
Ostali bez ičega: „Izašli smo goli i bosi“
Požar je iza sebe ostavio potpunu pustoš. Uništen je sav nameštaj, kompletna dokumentacija, kao i sve sinovljeve knjige i garderoba. Rade je očajan jer su u trenutku ostali bez ičega što su posedovali. Jedina srećna okolnost u ovoj tragediji jeste to što se požar nije proširio na okolne kuće u komšiluku.
Privremeni smeštaj i briga za budućnost
Pošto je u izgoreloj kući isključena struja, a zbog gareži i dima u njoj ne može da se boravi, Rade i njegov sin su trenutno smešteni kod njegove tetke u Ubu. Moraju da sačekaju da se kuća potpuno osuši pre nego što započnu dug i mukotrpan proces renoviranja ispočetka. Pevač ističe da mu je u ovom trenutku najteže to što mora hitno da obezbedi sina za školu, s obzirom na to da dečak trenutno nema ni knjige ni garderobu.