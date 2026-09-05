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Milan Milošević je jedan od retkih ljudi sa javne scene koji ne bira reči kada govori o estradi, rijalitiju i ljudima koje je upoznao tokom karijere. U iskrenom razgovoru za Kurir otkrio je kako danas gleda na ljude, priznao kod koga se opekao, zašto nikada ne bi birao estradu za prijatelje, ali i šta sve zna o poznatima, a nikada nije izneo u javnost.

Što se tiče kategorizacije ljudi, da li danas drugačije gledaš na njih, sada kada si prepun iskustva i kada si bio među ljudima čije su biografije neverovatne?

-Znaš kako, ja ljude, ako aludiraš na te ljude koji imaju katastrofalne prošlosti, gledam ovako to su ljudi koji su većinom sami kreirali svoje sudbine i sami su birali šta će da rade. Da li će da budu kurve, narkomani ili ne znam šta. Ja to ništa nisam birao. Meni je detinjstvo tako bilo. Ja sam posle svog detinjstva išao samo uzlaznom putanjom. Mogao sam da budem isto narkoman i pijanica, ali sam birao da se borim, da budem iznad svega toga, da se izdignem, da ne pričam o svom lošem životu.Došlo je vreme, postao sam javna ličnost, počelo je da se priča. Šta imam da krijem? Ali nisam ja od onih što lažu i glume po društvenim mrežama sjaj i Holivud, a žive u oborima. Maltene nemaju šta da jedu, niti imaju porodice, niti kućnog vaspitanja, niti bilo šta.Ja kategorizujem ljude na dobre i iskrene, i na loše gadove i lažove. Tu nema mnogo filozofije. Za sebe tvrdim da sam iskren maksimalno. Ono što tebi neću da kažem sve što mislim, to je drugo. Ali ako ti nešto kažem, to stvarno mislim. Najbolje sad da svima govorimo šta mislimo, pa da se svađamo 24 sata.

Jesi nekad pogrešio u proceni?

-Jesam, dosta puta. Verovatno aludiraš na javne ličnosti. Nemam ja sad neke posebne kontakte sa njima. Družim se sa deset-petnaest ljudi. To svet stalno vidi, ali ni sa jednom od tih ličnosti to nisu baš moji toliko bliski prijatelji, da delim najintimnije tajne.Nikada ne bih birao estradu za prijatelje. Moji najbolji prijatelji su iz detinjstva. Ima možda još dva-tri čoveka koje sam usput stekao tokom svih ovih godina dok sam se borio za egzistenciju i krov nad glavom. To su ljudi koji su bili uz mene. Na estradi, ne daj Bože. Ne možeš da nađeš ljude od poverenja. Mnogi bi te prodali. To je istina živa, veruj mi.

Brutalno iskren

1/3 Vidi galeriju Voditelj skenirao estradu Foto: Printscreen/Youtube, Damir Dervišagić

Kod koga si se opekao?

-Opekao sam se kod Aleksandre Prijović. Iako je obožavam i slušam, sve što radi meni se sviđa. Pomirili smo se. Posle smo se sreli još jednom kod Janine ćerke na punoletstvu i najnormalnije mi je prišla da se javi. Oba puta smo se pozdravili najnormalnije. Nemamo mi sad neki kontakt, ništa. Ja njoj želim svu sreću. Sve što joj se dešava- zaslužila je.Ali opekao sam se ja od mnogih. Toliko su mi nebitni da nema potrebe da ih nabrajam. U rijalitiju sam se isto opekao u mnoge. Dok sam bio učesnik prve sezone, mnogo sam njih loše procenio.

Koga, na primer?

-Eto, Kija i ja smo bili jako dobri. Ona me je baš iznenadila kao čovek. Ispala je prema meni loša. Htela je mene da ubaci u celu priču sa Katarinom Živković.Napisala je stori da Katarina ima moj pornić koji pokazuje godinama. I napiše javno: „Tebi Katarina nije prijatelj“, i taguje mene.Ja uđem i kažem joj: „Pa kad si ti već toliki prijatelj i Samarjanin, što mi nisi svih ovih godina rekla da Kaća ima moj pornić?“ Kaća je rekla: „Ma top, devojke bi se poubijale za njim.“E, tako se razočaram u ljude. Zbog tih njihovih sitnih, ljigavih postupaka.

Da li te neko drži u šaci?

-Ne. Niko živ na svetu. Tako sam sebi napravio život.

A ti imaš druge u šaci?

-Pa nemam. Iskreno da ti kažem, nemam baš. Imam tajne mnogih, ali nemam tajne koje bi nekoga koštale karijere, života ili egzistencije. To su uglavnom ljubavne tajne. Ko je s kim bio i tako to.

Ali javnost bi se iznenadila kada bi ispričao ono što znaš?

- Pa... rijaliti svet je već toliko otkriven da njih ni ne pominjem. Ali estrada...Ja kad bih napisao knjigu, izazvao bih opšti kolaps. Promenilo bi se mišljenje nacije o tim ljudima.Toliko stvari znam. I sama znaš. Devedeset odsto toga nisam ni napisao dok sam bio novinar. Tek kad sam prestao da budem novinar počele su da mi dolaze prave informacije. Ko je gej, ko je kurva, ko je koliko dužan, ko s kim ne priča, ko kome jamu kopa, ko su najveći neprijatelji na estradi, ko se mrzi, ko radi iza senke, ko pljuje iza leđa, ko radi transparentno.Mogu da ti kažem da sam bio u pravu kada sam rekao da je estrada, uz dužno poštovanje prema nekolicini koje poštujem, jedan veliki obor. Treba ih zatvoriti sve. Nisu ništa bolji od treš učesnika rijalitija, nego su deset puta gori.

Zašto to kažeš?

-Njihovi životi... Oni, u stvari, nemaju živote. Retko ko od njih dođe kući, hrani kučiće, sprema sebi da jede, ide kod majke, obilazi je, brine o prijateljima.Ja volim taj svoj život.Najveća tragedija je što ljudi na sceni, opet kažem uz dužno poštovanje, nemaju svoje živote. Žive lažne živote. Snimaju TikTok, Instagram, lajvove, hvale se stanovima u Dubaiju, palčevima... Niko tu ništa nema. Sve je na kreditima i lizingu. Čast izuzecima. Takve mogu da nabrojim na prste dve ruke.

Ne krije ništa

1/5 Vidi galeriju Voditelj totalno otvorio dušu Foto: ATA images, Boba Nikolić

Kada pogledaš sve što si prošao, da li bi opet sve isto?

-Sve isto. Ništa ne bih menjao.Kad obuhvatim život pre javne scene, dok sam bio novinar, pa još pre toga dok sam bio konobar, trgovac, pekar... Nema šta nisam radio. I u njivu sam išao.Sve bih ponovo.Mislim da je sve sudbina. Put nam je zacrtan, samo ga mi usput dopunjavamo. Ima ljudi koji posrnu i odu stranputicom.Meni je katastrofalno što se toliko ljudi drogira i što je to postalo „in“. Peva se o tome, priča se o tome. Nekada je to bila tabu tema i za mene treba da ostane tabu tema. To donosi loše zdravlju, porodici, roditeljima i svima oko njih.Imao sam kokain na stolu kao bombone. Nikad mi nije palo na pamet. Nudili su me nekoliko puta. Jednom sam se čak uvredio kada su insistirali. Ako sam rekao da ne uzimam, nema potrebe da me nagovaraš.Pivo sam voleo da pijem. Sad više ni pivo ne pijem. Kako treniram i vodim zdrav život, pijem belo vino. Rekao mi trener. Odmah sam kupio dvadeset flaša da imam. Uživam u životu.

Izanaliziraj novu dramu oko Indi i Edite.

-Meni je to jako bolesno.Mnogo volim Editu, obožavam je, stalno smo u kontaktu. Mnogo volim i Indi. Obe su mi kao osobe jako drage. Ali očigledno između njih dve nešto ne funkcioniše.

Ana Nikolić, Rale i Jelena Radanović, supruga Slobodana Radanovića, taj četvorougao kako ti izgleda?

-Moram da priznam da ne znam celu priču, ali Ana očigledno mnogo voli Raleta i toliko je ljubomorna i posesivna.Ja ne verujem da bi Jelena Radanović, pored Slobe, flertovala sa nekim frajerom. Daj, nemoj da me zajebavaš.Mislim da je Ana možda njene poruke protumačila u tom svom stanju ljubomore i da je zbog toga poludela. To su njih dve mogle da reše same.

Veruješ li da će Ceca i Dragana Mirković biti zajedno u žiriju?

-Ja u to ne verujem.Čisto sumnjam. Mislim da je to podizanje hajpa oko „Zvezda Granda“. Neka neprijateljstva jednostavno ne prolaze.

Kakva će biti nova sezona „Elite“?

-Imamo tako dobre VIP učesnike u ovoj sezoni. Ima ljudi koji su manje-više poznati javnosti, ali niko ne bi rekao da će ući u „Elitu“. Imamo veterane od prve sezone do danas, ljude koji su ostavili najveći utisak na publiku. Imamo potpuno nove učesnike koji su toliko fascinantni da mislim da su spremni na sve, što ja najviše volim. I imamo nekoliko imena koja se baš kriju od javnosti. Tek će da se izvuku kao kec iz rukava.