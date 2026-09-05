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Veljko i Bogdana Ražnatović otputovali su na Kipar, a na letu su, prema rečima putnika koji su nam poslali fotografije, ostavili izuzetno lep utisak na sve koji su se zatekli u avionu.

Predah

Bračni par je od samog ulaska u letelicu bio nasmejan i srdačan prema putnicima i posadi, pa nije ni čudo što su mnogi poželeli da zabeleže susret s njima. Stjuarti su se fotografisali s Veljkom, koji je rado prihvatio njihovu molbu, a kako kažu naši izvori s leta, atmosfera je tokom putovanja bila veoma prijatna.

Uživa na odmoru

Porodični trenuci Foto: Kurir


Postoji i detalj koji je posebno privukao pažnju na fotografijama koje su nam dostavili putnici. U jednom trenutku Bogdana je podigla noge ispred sebe kako bi se malo odmorila tokom leta. Opuštena i bez želje da glumi zvezdu, prepustila se putovanju i pokazala da joj je udobnost bila na prvom mestu.

Beg iz Beograda

Prema svedočenju putnika, upravo je njihova neposrednost osvojila sve prisutne. Bili su veoma ljubazni, nasmejani i potpuno prirodni. Nisu odbijali ljude koji su želeli da ih pozdrave ili se fotografišu.
Poznato je da Veljko i Bogdana često putuju na Kipar, gde porodica Ražnatović provodi dosta vremena, jer njegova majka Svetlana Ceca Ražnatović ima vilu u kojoj voli da provodi vreme.

Uvek lepo raspoloženi

Supružnici na mini putu Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Damir Dervišagić, Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić

Upravo pevačica između nastupa i brojnih obaveza često odleti na ovu destinaciju kako bi uživala, a društvo joj pravi sestra Lidija, a nekada i prijatelji.

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