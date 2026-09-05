CECINA SNAJKA DIGLA NOGE U AVIONU! Hit scena na letu za Kipar: Ovo rade Veljko i Bogdana kada misle da ih niko ne slika (FOTO)
- Veljko i Bogdana Ražnatović otputovali su na Kipar i tokom leta ostavili veoma lep utisak na putnike i posadu.
- Bogdana je privukla pažnju opuštenim potezom - podigla je noge da se odmori, bez želje da glumi zvezdu.
Veljko i Bogdana Ražnatović otputovali su na Kipar, a na letu su, prema rečima putnika koji su nam poslali fotografije, ostavili izuzetno lep utisak na sve koji su se zatekli u avionu.
Predah
Bračni par je od samog ulaska u letelicu bio nasmejan i srdačan prema putnicima i posadi, pa nije ni čudo što su mnogi poželeli da zabeleže susret s njima. Stjuarti su se fotografisali s Veljkom, koji je rado prihvatio njihovu molbu, a kako kažu naši izvori s leta, atmosfera je tokom putovanja bila veoma prijatna.
Uživa na odmoru
Postoji i detalj koji je posebno privukao pažnju na fotografijama koje su nam dostavili putnici. U jednom trenutku Bogdana je podigla noge ispred sebe kako bi se malo odmorila tokom leta. Opuštena i bez želje da glumi zvezdu, prepustila se putovanju i pokazala da joj je udobnost bila na prvom mestu.
Beg iz Beograda
Prema svedočenju putnika, upravo je njihova neposrednost osvojila sve prisutne. Bili su veoma ljubazni, nasmejani i potpuno prirodni. Nisu odbijali ljude koji su želeli da ih pozdrave ili se fotografišu.
Poznato je da Veljko i Bogdana često putuju na Kipar, gde porodica Ražnatović provodi dosta vremena, jer njegova majka Svetlana Ceca Ražnatović ima vilu u kojoj voli da provodi vreme.
Uvek lepo raspoloženi
Upravo pevačica između nastupa i brojnih obaveza često odleti na ovu destinaciju kako bi uživala, a društvo joj pravi sestra Lidija, a nekada i prijatelji.