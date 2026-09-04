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Na Gradskom groblju u Čačku danas je obeležena dvogodišnjica smrti Borisava Bore Đorđevića.Proslavljeni roker i frontmen grupe Riblja čorba preminuo je u 72. godini u Sloveniji nakon kraće bolesti.

Na njegovom grobu u rodnom Ćačku okupili su se prijatelji, fanovi i poznanici. Položili su cveće, palili sveće i sećali se na prijateljstvo i poznanstvo sa slavnim rokerom.

- Družio sam se sa njim od 1982. godine, tada nas je njegova supruga Dragana i fotografisala, sreli smo se zbog dogovora u vezi sa snimanjem albuma u Londonu. Družili smo se i kasnije na njegovim promocijama knjiga, a i kasnije kada sam se preselio u Beograd. Bora je vanserijska ličnost, danas nas je došlo dosta iz Beograda jer je Bora to zaslužio - priča muzičar Nenad Kresojević, Borin prijatelj iz Beograda.

- Kada sam imala 12 godina ja sam sa njegovom pesmom “Lutka sa naslovne strane” pobedila na zimskoj smotri kulture u Beogradu, davne 1981. godine. Kasnije sam ga i upoznala, zahvaljujući bratu bokseru. Ljudi poput Bore ne smeju nikada da odu u zaborav, zato što je bio veliki umetnik, muzičar i patriota - Tatjana Batak Petrović, Borina poznanica iz Beograda.

Kraj Borine humke danas su bili i Borini prijatelji iz rodnig grada, ljudi sa kojima je odrastao i proveo mladost. Većina njih Borin grob posećuje skoro svake nedelje, u tačno određeno vreme.

1/6 Vidi galeriju Pomen Bori Đorđeviću na groblju u Čačku Foto: Denis Čeković

- Okupili smo se i danas, došli smo ranije da po domaćem običaju iznesemo okrepljenje za Borine fanove koji su danas ovde došli. Danas niko od uže porodice nije posetio Borin grob. Sin Boris mi se uvek javi kada dolazi, ali sada nije došao. Čuo sam se s njegovom suprugom, kaže da zbog godišnjice došla u Čačak, ali je danas ovde niko nije sreo. Tražila je da jutros kada bude došla, novinari ne budu u blizini. Danas čujem da je navodno bila sinoć i da je od nje onaj venac na Borinom grobu. Mi smo danas na Borinom grobu i svirali i pevali, i to ćemo raditi dok god budemo mogli, čuvajući sećanje na njega i mladost koju smo zajedno proveli - rekao je dr Prvoslav Savić, Borin prijatelj od detinjastva.

Ovaj Čačanin je svojevremeno Bori nudio i kuću u Čačku, znajući da je roker, kaže žarko želeo da ima gde da dođe. Međutim, Bora je redovno dolazio u rodni grad, nastupao na koncertima i provodio vreme s prijateljima, ali je poslednje dane života proveo u Ljubljani.

Inače, Borina sadašnja supruga je pre dve godine od organizatora sahrane, zahtevala da se novinari udalje sa komenoracije koja je održana u velikoj sali Kulturnog centra. To se ipak nije dogodilo, a ona je na komemoraciju ušla tek pošto su se fotoreporteri i kamermani povukli iz dela sale iz kog su mogli da je snime. U salu je ušla sa šeširom sa velikim obodom.

Foto: Kurir

Grad Čačak se proslavljenom rokeru odužio tako što danas Dom kulture, odnosno Kulturni centar nosi njegovo ime.

Već sutra u 20 časova na brani reke Zapadne Morave, njegov bend Riblja čorba održaće koncert za sve poštovaoce Borine muzike. Ulaz je slobodan.



