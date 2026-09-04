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Izjava muzičara Igora Todorovića, poznatijeg kao Dr Igi o pokojnim reperima Daliboru Andonovu Gruu, Nebi Montenigers, nastaradlom glumcu Milenku Zablaćanskom, Igoru Laziću Nigoru, koji je pobedio opaku bolest izazvala je buru u javnosti. Među onima koji su najžešće reagovali našao se i nekadašnji denser Ivan Švarc Mihajlović.

Vidno potresen, nije krio bes zbog, kako kaže, neprimerenih reči na račun ljudi koji više nisu među živima.

Švarc ističe da je Grua poznavao još od devedesetih godina i da ga za pokojnog repera vežu snažne emocije.

-Bio sam blizak sa Gruom, a još bliži sa njegovom suprugom. Prvi CD mi je upravo on dao 1997. godine. Zato me je ovo baš pogodilo- rekao je Ivan na početku razgovora.

Šokiran

Ne krije da smatra kako je Dr Igi svojim rečima prešao svaku granicu.

-Žao mi je što sam mu ikada pružio ruku. Znam koliko su mu ljudi pomagali, koliko je Nigor bio uz njega, čak i finansijski. To su fenomenalni momci koji nikada nikome zlo nisu učinili. A onda dođe neko i ovako priča o mrtvom čoveku. Bolje da je naučio da repuje nego da s*** po mrtvima - poručio je bez zadrške.

Zamerio kolegi

1/3 Vidi galeriju Denser oštro osudio Foto: Privatna arhiva

Posebno ga, kaže, pogađa pomisao da Gruova porodica čita takve izjave.

-Zamisli da njegova porodica sada ovo čita. Kako neko može ovako da govori o čoveku koji nije živ? Kao da ga je on hlebom hranio pa ima pravo da presuđuje. Navukao je gnev ljudi na sebe. Svi su razočarani i izgubio je poštovanje. Telefon ne prestaje da mi zvoni, svi mi šalju linkove i pitaju da li sam video šta je izjavio.

Budite šmekeri među živima

Švarc smatra da se granica ukusa ne sme prelaziti kada su u pitanju ljudi koji više ne mogu da odgovore.

-Budi šmeker pa rešavaj stvari sa živima. Pusti mrtve na miru. Ispada kao da misli da ih je on prokleo i da ih je Bog osudio zbog njega. Kakva vožnja u glavi, kakva boleština -rekao je.

Neverovatno poređenje

1/5 Vidi galeriju Šokirao denser naciju Foto: Shutterstock, Dado Đilas, Zorana Jevtić, ATAIMAGES, Dado Đilas, Zorana Jevtić, Printscreen/Youtube, ATAIMAGES, Kurir Televizija

Na kraju razgovora priznao je da ga je ova tema posebno pogodila jer nosi ličnu bol zbog gubitaka koje je doživeo.

-Krenule su mi suze od emocije. Meni su svi umrli od raka. Ostao sam sam kao vuk i znam kako izgleda kada izgubiš svoje najbliže. Zato ovako burno reagujem na neprimerene izjave. Na ovo stvarno ne mogu da ostanem ravnodušan -zaključio je Mihajlović.

Podsetimo, Dr Igi se prisetio skrivene kamere od pre 30 godina kada je dao bizarnu izjavu o kolegama koje su u njoj učestvovale.

- Ljudi u afektu urade razne stvari, da me nisu zaustavili tamo, ja bih nekoga ubio. Sad ću da ti kažem neke stvari od kojih ćeš se naježiti. Ta skrivena kamera nije bila poštena, zašto?

Prvo, Montenigerse nisam poznavao tad uopšte. Gru sam znao površno samo. Znači, došli su, zezali me tamo, kao imamo zaštitu skrivene kamere, a posle kažu zezali smo se, a ja znam u stvari da su stvarno mislili to što su pričali. I zato sam se naljutio, ako me razumeš. Inače, da si došao ti, moji drugovi s kojima sam dobar, pa ja se nikad ne bih naljutio u životu, ne ljutim se ja tako lako - šokirao je dr Igi.

Denser se osvrnuo i na ljude koji su bili povezani sa čuvenom skrivenom kamerom, a koji danas nisu među živima.

- Znači, znaš ko je bio iza kamere tamo, u režiji? Milenko Zablaćanski, pokojni. Je l' Monteniggers Neba pokojni? Je l' Gru pokojni? Je l' Nigor imao tešku bolest i jedva živ ostao? Ne zezajte se sa Dr Igijem, Dr Igija Bog čuva - rekao je on u podkastu "Sportkast".