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Ekipa Kurira uslikala ga je u odličnom raspoloženju dok je u opuštenom izdanju sedeo u jednom lokalu na beogradskoj Zvedari.

Golubović je bio sa prijateljem, razgovarao i delovao potpuno rasterećeno, kao da iza njega nije period tokom kog je njegovo ime bilo u centru jednog od najpotresnijih skandala u javnosti.

Naime, javnost je pre nešto više od mesec dana ostala zatečena nakon što je Kristina Spalević objavila uznemirujuće snimke za koje je tvrdila da prikazuju Golubovića kako maltretira njihovog psa. Ona je potom iznela tvrdnje da je životinja nakon toga uginula. Zbog svega je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiralo predmet i naložilo policiji da prikupi potrebna obaveštenja.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Kurir

Snimci su izazvali brojne burne reakcije, posebno zbog prizora nasilja nad nemoćnom životinjom, dok je Golubović negirao način na koji je slučaj predstavljen i pokušao da svoje tvrdnje potkrepi razgovorom sa veterinarom.

Ipak, dok se o celom slučaju i dalje govori, Kristijan, sudeći po našim fotografijama, ne pokazuje naročitu zabrinutost zbog pažnje javnosti. Opušteno sedi, ćaska i nastavlja sa svojim svakodnevnim životom.

Posle svega što je javnost imala priliku da vidi i čuje, prizor Golubovića koji bezbrižno uživa u društvu svakako ostavlja drugačiji utisak.

Ostaje da se vidi šta će se dešavati dalje nakon skandala, ali interesovanje javnosti za ovaj slučaj očigledno ne jenjava.