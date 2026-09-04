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Medijska ekipa zavrila je u karantin kod Karla Ječmineka i Nikole Đorđevića, koji su ugodno ćaskali na krevetima.

 Karlo je odmah na početku priznao da mu novi učesnici nisu interesantni, zapravo da ima samo dve devojke koje su mu privukle pažnju.

- Pola njih ima koji nisu zanimljivi, nebitnih, ne znam ni kako se zovu. Trenutno mi je okej Slađana, Biljana, samo njih dve - rekao je Karlo.

Karlo Jećimnke Foto: Printscreen/Instagram

O Urošu Staniću

On je potom prokomentarisao to što ga mnogi porede sa Urošem Stanićem koji takođe ulazi u Elitu 10.

- To je besmislena stvar, ja niti izgledam kao Uroš, nemamo nikakvu sličnost, samo smo obojica zdravstveni radnici i imamo tešku priču o ocu. Smatram da je rijaliti provokator i kadruša, sve radi za kadar. Gazi preko svega samo da dođe do kadra - rekao je Karlo.

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20:02
STARS 616 29.08.2026. Izvor: kurir tv