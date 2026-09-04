"NISMO ISTI, ON JE KADRUŠA I PROVOKATOR" Novog učesnika Elite 10 svi porede sa Urošem Stanićem: Imamo samo istu životnu priču
- Karlo Ječminek je u karantinu rekao da ga novi učesnici Elite 10 ne zanimaju, osim Slađane i Biljane.
- Odbacio je poređenja sa Urošem Stanićem i poručio da ih povezuje samo to što su zdravstveni radnici i imaju tešku priču o ocu.
- Stanića je nazvao rijaliti provokatorom i 'kadrušom', uz tvrdnju da sve radi zbog kadra.
Medijska ekipa zavrila je u karantin kod Karla Ječmineka i Nikole Đorđevića, koji su ugodno ćaskali na krevetima.
Karlo je odmah na početku priznao da mu novi učesnici nisu interesantni, zapravo da ima samo dve devojke koje su mu privukle pažnju.
- Pola njih ima koji nisu zanimljivi, nebitnih, ne znam ni kako se zovu. Trenutno mi je okej Slađana, Biljana, samo njih dve - rekao je Karlo.
O Urošu Staniću
On je potom prokomentarisao to što ga mnogi porede sa Urošem Stanićem koji takođe ulazi u Elitu 10.
- To je besmislena stvar, ja niti izgledam kao Uroš, nemamo nikakvu sličnost, samo smo obojica zdravstveni radnici i imamo tešku priču o ocu. Smatram da je rijaliti provokator i kadruša, sve radi za kadar. Gazi preko svega samo da dođe do kadra - rekao je Karlo.
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