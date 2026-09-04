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Učesnici "Elite 10" polako se smeštaju u karantin pre nego što se usele sutra u Belu kuću, u kojoj započinju ljutu borbu za glavnu nagradu.

Ekipa Pinka posetila je učesnike u karantinu, te su tako obišli Nemanju Tošića i Dalibora Zarića, koji su se već smestili u svojoj sobi.

Nemanja je otkrio da bi u rijalitiju voleo da vidi Lunu Đogani, sa kojom je imao određenih simpatija tokom prethodnog boravka u rijalitiju.

- Zašto se digla prašina? Žena je udata, srećna sa svojom dečicom. Ja bih voleo da je vidim, što da ne, voleo bih svakoga da vidim, sve svoje saigrače - rekao je Tošić.

1/4 Vidi galeriju Dalibor Zarić Foto: Kurir

Dopada mu se Amazonka

Dalibor je, sa druge strane otkrio da mu se dopada Dajana Jemini Amazonka.

- Mala Amazonka je bolja nego Jovanica, ozbiljno, slatka devojčica. Jovana je dobra, ali je malo... Meni ona nije zapala za oko, ja sam njoj zapao za oko, koliko sam ja čuo, ali sa njom neću da imam ništa. Amazonka je slatka, mala, lepa, što ne znači da bih imao nešto s njom, ne znam, videćemo - rekao je Dalibor.

kurir / pink.rs

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