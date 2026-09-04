Slušaj vest

Učesnici "Elite 10" polako se smeštaju u karantin pre nego što se usele sutra u Belu kuću, u kojoj započinju ljutu borbu za glavnu nagradu.

Ekipa Pinka posetila je učesnike u karantinu, te su tako obišli Nemanju Tošića i Dalibora Zarića, koji su se već smestili u svojoj sobi.

Nemanja je otkrio da bi u rijalitiju voleo da vidi Lunu Đogani, sa kojom je imao određenih simpatija tokom prethodnog boravka u rijalitiju.

- Zašto se digla prašina? Žena je udata, srećna sa svojom dečicom. Ja bih voleo da je vidim, što da ne, voleo bih svakoga da vidim, sve svoje saigrače - rekao je Tošić.

Dalibor Zarić Foto: Kurir

Dopada mu se Amazonka

Dalibor je, sa druge strane otkrio da mu se dopada Dajana Jemini Amazonka.

- Mala Amazonka je bolja nego Jovanica, ozbiljno, slatka devojčica. Jovana je dobra, ali je malo... Meni ona nije zapala za oko, ja sam njoj zapao za oko, koliko sam ja čuo, ali sa njom neću da imam ništa. Amazonka je slatka, mala, lepa, što ne znači da bih imao nešto s njom, ne znam, videćemo - rekao je Dalibor.

kurir / pink.rs

Ne propustiteRijalitiDALILA SE OGLASILA DAN PRED POČETAK ELITE! U rijaliti bi ušla samo za velike pare, a sad pljušte čestitke na sve strane: Gala proslava! (FOTO)
dalila-mujic.jpg
Stars"NISMO ISTI, ON JE KADRUŠA I PROVOKATOR" Novog učesnika Elite 10 svi porede sa Urošem Stanićem: Imamo samo istu životnu priču
WhatsApp Image 2026-09-04 at 13.33.14.jpeg
RijalitiGASTOZ SE SLOMIO NA KOMADE ZBOG ANĐELINOG ULASKA U ELITU 10! Grlio je i ljubio pred RASTANAK: Ne može da je ispusti iz naruča (FOTO)
Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić
RijalitiBIO JE NESREĆNO ZALJUBLJEN U RIJALITIJU: Nacija je obožavala da ga gleda, a danas je u karantin stigao neprepoznatljiv! Evo kako izgleda Burek (VIDEO)
Živan Janićijević Burek Elita 10 Ulazak u Elitu 10 karantin.jpeg

 Pogledajte dodatni snimak:

20:02
STARS 616 29.08.2026. Izvor: kurir tv