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Ovoga puta novinari Pinka posetili su fitnes instruktora Mahira Pjanića iz Tuzle koji ulazi u Elitu 10, koji je već na prvi pogled privukao pažnju svojim mišićavim izgledom, ali i samouverenim stavom. I dok se po karantinu već mogu čuti razne priče o budućim cimerima, Mahir je rešio da se osvrne na komentare da je "štrokav", budući da se već nekoliko puta pojavio u istoj odevnoj kombinaciji.

Međutim, njega takve priče, kako kaže, uopšte ne dotiču. Naprotiv, smatra da mu upravo to može biti prednost.

- Ima jedna istina, za dobrim konjem se diže prašina. Što više hejtera, ja sam u prednosti.

Mahir tvrdi da je sve deo plana i da je namerno želeo da ostavi takav utisak među cimerima.

- Ja volim što tako misle, to je namera moja bila da uradim.

S obzirom na to da će pred kamerama provesti narednih deset meseci, Mahiru je postavljeno i pitanje da li strahuje da bi njegovi mišići tokom boravka u rijalitiju mogli da se "izduvaju". Njegov odgovor bio je u njegovom stilu, bez trunke skromnosti.

- Nikada ovakav lik nije ušao. Kako možete pričati? Pa, jel vi mene poredite sa onim Mensurom, čovek nema tri mišića na sebi?! Šta vam je?!

Mahir je potom dodatno podigao lestvicu kada je opisao sebe i ono što smatra svojim najvećim adutima pred ulazak u Belu kuću.

- Ja sam najkompletniji muškarac koji je ikada ušao, sto posto!

Ostaje da se vidi da li će njegovo samopouzdanje ostati na istom nivou i kada se vrata Bele kuće zatvore, a svakodnevni život sa brojnim cimerima, kamerama i različitim karakterima počne da uzima danak.

Stojin sin priznao šta mu je majka poručila

U karantinu je i Milan Popov, sin folk pevačice Stoje Novaković, koji će se takođe naći među učesnicima jubilarne "Elite 10". Milan je otkrio kako se njegova majka oseća zbog njegovog ulaska u rijaliti, ali i kakve mu je savete dala pred sam početak.

- Nije mi pomagala, nije imala vremena, ali svidelo joj se ono što sam joj pokazao.

Stoja je, kako kaže Milan, sinoć bila kod njega, a tom prilikom mu je dala i kratak, ali jasan savet pred ulazak u rijaliti.

- Bila je sinoć kod mene, rekla je: "Sine, gledaj da se ne nerviraš, da se ne brineš. Pamet u glavu", eto.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

Milan se osvrnuo i na odnos svoje majke sa Zlatom Petrović, čiji su sinovi Peja i Miki Dudić takođe bili deo "Elite". Iako mu Stoja nije direktno rekla da je razgovarala sa Zlatom povodom njegovog ulaska, Milan veruje da su dve pevačice svakako razmenile koju reč.

- Nije mi rekla da se čula sa Zlatom, ali sigurno da jeste, njih dve su dobre. Verujem da ju je pitala kako, šta, gde, ali nije mi rekla.

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