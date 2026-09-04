Slušaj vest

Miloš Bojanić više od pedeset godina je na estradi. Puno je radio, zaradio ali i uložio. Ima nekretnine i imanja u Srbiji, Bosni, Crnoj Gori i gde sve ne,a na komentare da je stipsa kaže da nije samo on, već da tu postoji još jedno ime.

"Stipse na estradi smo Dragan Stojković Bosanac i ja". Okrenem na svoju šalu, šta ću."

1/6 Vidi galeriju Miloš Bojanić na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Pevač je istakao i šta mu je bila neostvarena želja.

Neostvarena želja

"Rekao sam da ne bih želelo da umrem a da se ne pomirim sa Zoricom Brunclik i Kemišom. Pre više od deset godina, bili smo u rijalitiju, desila se neka svađa, ali ceo taj loš period je iza nas i sad je sve kako treba"

Miloš i dalje peva, nastupa, malo je proredio nastupe i sada se fokusirao na rentiranje nekretnina. Pored vile u Sremskoj Kamenici koja se izdaje i na dnevnom nivou, ali i za snimanje spotova, pevač sa svojom suprugom Brankom provodi puno vremena u Baušićima, u Crnoj Gori gde ima apartmane, tako i dok aktivno ne radi, lova sama kaplje.

"Život želim da provedem na moru"

U vili Miloša Bojanića svojevremeno je letovalo pola estrade a među njima i Lepa Brena, Goca Božinovska, Zlata Petrović, Nada Topčagić, a pevač otkriva da voli da ovde provodi vreme, mada mu je želja da ostatak života provede na moru:

- Želim da ostatak života budem na vodi i katamaranu - rekao je Miloš jednom prilikom.

1/8 Vidi galeriju Miloš Bojanić Foto: Pritnscreen/Grandonline

– Čim je veče ja idem u ribolov, lovim lignje i ribu. To mi je jedino što mi je najdrže i što me ovde drži u raspoloženju, uvek sam bio običan čovek. Od kako postojim u svetu muzike uvek sam bio i ostaću isti, nema razloga da se menjam – ispričao je Miloš koji sa suprugom ovde provodi čitavo leto.