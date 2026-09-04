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Aleksandra Jakšić uskoro će se pridružiti učesnicima "Elite 10", a pred ulazak nije krila koliko su je emocije savladale.

Otkrila je da joj rastanak od dece teško pada, a tom prilikom progovorila je i o sukobu sa Milenom Kačavendom.

Aleksandra kaže da joj se ne dopada ekipa sa kojom će deliti prostor u Eliti 10.

Ovako je nekad Aleksandra izgledala:

1/5 Vidi galeriju Ovako je u "Parovima" izgledala Aleksandra Jakšić Foto: Happy screenshot, Printscreen/Happy

- Plakala sam, jako sam emotivna zbog rastanka sa decom. Ulazim mudrija i pametnija, videću šta će biti u Eliti 10. Videla sam na Instagramu neke budale da ulaze, ja sam šokirana koliko budala na jednom mestu, ne znam da li sam jednu normalnu osobu videla. Prvo ćemo da razbucamo karantin, pa onda Elitu, sada sam ja njima domaćin moraće oni mene da slušaju - rekla je ona.

O skandalu Milene Kačavende

Sinoć je prekinuta emisija na Pinku nakon što je Milena Kačavenda nasrnula na Vanju Živić, a sada je skandal prokomentarisala i Jakšićka.

1/4 Vidi galeriju Milena Kačavenda u emisiji "Narod pita" Foto: Printscreen Pink

- Šokirana sam, Milena se napila. Poslala sam Vanji poruku da ako Milena želi ja mogu da rezervišem za nju lečenje, ne mora da brine. Mislim da je najbolje rešenje za nju psihijatrija. Njoj je potrebno lečenje ne samo od alkohola, već od mnogo stvari. Ona bi u Eliti sve nas tukla da je imala alkohola koliko je želela. Ovako sebe da ponizi neko ko važi za dobrog rijaliti igrača. Bilo mi je teško i žao, bilo mi je žao Vanje. Ona da nije bila u programu nokautirala bi je. Drago mi je što je Vanja ostala u emisiji i ispoštovala. Nju je obezbeđenje na kraju izbacilo iz emisije - rekla je ona između ostalog.

Kurir.rs/Blic