Slušaj vest

Svakodnevicu pevačice Olje Karleuše (45) pre nekoliko godina uzdrmala je stravična dijagnoza, koja ju je prikovala za krevet i suočila sa najstrašnijim strahovima.

Imala problem s zdravljem

Sve je počelo iznenada, kada je Olja osetila neobičan bol u listu leve noge. Kako sama opisuje, bol je podsećao na običan grč koji nestaje kada legne, a ponovo se javlja čim ustane. S obzirom na to da nije bilo vidljivog otoka, pevačica nije posumnjala na ozbiljniji problem i vratila se normalnom životu.

Međutim, samo dva dana kasnije, usledio je šok. Olja je osetila da joj je dah sve kraći i kraći. Osećaj je bio dramatičan - kako je slikovito objasnila, izgledalo je "kao kad obučeš nešto jako usko što onesposobljava normalan udah".

1/6 Vidi galeriju Olja Karleuša Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

Nakon pregleda, ustanovljeno je da je pevačica dobila tromb, a lekar joj je strogo zabranio kretanje. Reči lekara i disciplina koja se zahtevala potpuno su je preplašili:

- Ne postoji čovek koji se ne boji kad mu kažu da je to tempirana bomba i ne možete da se krećete. Ležiš i čekaš da se tromb veže... Kad je doktor rekao da ne smem ni do toaleta, to je za mene bio kraj. Sve sam slušala.

Olja je bila prikovana za bolnički krevet, u nekim trenucima i u pelenama, potpuno zavisna od medicinske nege, dok je pod strogom terapijom čekala da opasnost prođe.

Dotuklo je pitanje sina jedinca

1/8 Vidi galeriju Olja Karleuša nekad i sad Foto: Printscreen, Kurir Arhiva, Printskrin/Instagram

Oljin sin Pavle bio je veoma uplašen zbog njenog stanja, a jedno je otkrila da su ga njegove reči o njenoj smrti dotukle.

- "Mama, je li tačno da ćeš da umreš?", pitao me je Pavle. Kad to čuješ, nije ti lako. Našalila sam se i rekla mu: "Šta ti je, znaš li ti koliko ima do 92, 96. godine? - ispričala je svojevremeno u emisiji "RTS Ordinacija".