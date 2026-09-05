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Tužne vesti zadesile su dom nekadašnjeg pobednika „Zadruge 5“ Dejana Dragojevića i njegove verenice Jovane Stojanović. Poznati par suočio se sa ogromnim bolom nakon što je Jovana nažalost izgubila bebu.

Oboje su se neizmerno radovali prinovi i sa velikim uzbuđenjem iščekivali dolazak deteta na svet. Upravo zbog te velike sreće, neočekivani gubitak izuzetno ih je pogodio i potresao.

Dejan i njegova izabranica trenutno prolaze kroz najteže životne trenutke dok se zajedno bore sa bolnim gubitkom, a Dragojević se potom oglasio:

- Nismo javno objavili jer je stvarno bilo teško. Prvi dani su bili najteži, pogotovo Jovani, žena tada prolazi kroz ekstremno stresan period, sa druge strane ja koji nemam reči utehe, niti imam snage. Ljubav je najviše pomogla, jer smo jedno drugom podrška. - rekao je Dejan.

1/5 Vidi galeriju Dejan Dragojević Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Dejan Dragojević ranije je govorio o borbi za potomstvo

- Mi smo u vanbračnoj zajednici, ali ne volim previše da pričam o tome, volim sreću da čuvam za sebe. Rekao sam da sam saznao da je trudna kada sam bio u Saudiskoj Arabiji, tada mi je to rekla. Kada sam tamo saznao, nije mi bilo lako, jer se svašta dešavalo tamo, tada je tamo bio post, svi su upoznati sa mojom verom, to je sad već uveliko poznato - istakao je Dejan u razgovoru za "Pink", pa je otkrio i sa čime su se sve suočavali u bornbi da dobiju dete.

- Mi smo i ranije pokušavali da se ostvarimo kao roditelji, planirali smo da se i testiramo, da li postoji neka poteškoća, razmatrali smo i veštačku oplodnju. Međutim, nismo na kraju otišli na veštačku oplodnju, desilo se sve prirodnim putem. Samo smo prirodno neke suplemente koristili, ali desilo se sve prirodno. Evo, sada imam da kažem ljudima da ne gube nadu, sve je do toga da verujete u tu. Veštačka oplodnja u Srbiji je besplatna, mogu da pokušaju, neka veruju - poručio je nedavno.

Kurir/Blic