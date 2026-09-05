IZAŠLA IZ ORDINACIJE I NIJE PLATILA! Voditeljka napustila ordinaciju, a nije izmirila račune, sad se oglasila: Na kraju dana...
- Aleksandra Jeftanović je odvela dete na oftalmološki pregled i, zbog umora, izašla iz ordinacije a da nije platila račun.
- Kasnije je na društvenim mrežama iskreno priznala propust i našalila se na svoj račun.
Aleksandra Jeftanović jedno je od TV lica koje gotovo svi pamtimo. Nekad, jedna od najpopularnijih voditeljki, zamenila je svetla kamera svojim privatnim životom, pa se posvetila porodici, a kamere je predala nekom drugom.
Aleksandra i ako nije deo malih ekrana, na društvenim mrežama često deli priče i zanimljivosti iz svog privatnog života, a sada je otkrila da je odvela dete na pregled, a da je nakon pregleda kulturno se zahvalila svima na saradnji i napustila ordinaciju, a da nije platila račun.
Razlog tome, je umor voditeljke.
Iskrenom objavom uz fotografiju otkrila je kako se to izdešavalo.
- Na kraju dana vodila sam Anu na oftalmološki pregled, širenje zenica i sve što uz to ide. A dan traje od jutros od 7h, sve po redu. I za kraj, izašla sam iz ordinacije, lepo se zahvalila, sve super, sela u kola i shvatila da nisam platila pregled. Ne smem ni da zamislim šta one žene u ordinaciji misle o meni... Za danas toliko - napisala je voditeljka.
"Moj suprug ne voli da se javno eksponira"
Aleksandra Jeftanović rekla je sudbnosno "da" Aleksandru Švarki 2016. godine, a njen suprug ne voli da se eksponira, te ona retko i objavljuje slike sa njim.
Na pitanje kako uspeva da sakrije intiman život od medija, ona je jednom prilikom odgovorila:
- Moj suprug ne voli da se javno eksponira. Nas dvoje smo se našli, on poštuje sve moje izbore, ali mu ne prija medijska pažnja. Stidljiv je čovek i ja poštujem taj izbor. Pre neki dan sam objavila jednu fotografiju na svom profilu na Instagramu i to je osvanulo na svim portalima, a tada me je zamolio da to više ne radim.
Kurir.rs