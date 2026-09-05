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Aleksandra Jeftanović jedno je od TV lica koje gotovo svi pamtimo. Nekad, jedna od najpopularnijih voditeljki, zamenila je svetla kamera svojim privatnim životom, pa se posvetila porodici, a kamere je predala nekom drugom.

Aleksandra i ako nije deo malih ekrana, na društvenim mrežama često deli priče i zanimljivosti iz svog privatnog života, a sada je otkrila da je odvela dete na pregled, a da je nakon pregleda kulturno se zahvalila svima na saradnji i napustila ordinaciju, a da nije platila račun.

Razlog tome, je umor voditeljke.

Iskrenom objavom uz fotografiju otkrila je kako se to izdešavalo.

Foto: Printscrean

- Na kraju dana vodila sam Anu na oftalmološki pregled, širenje zenica i sve što uz to ide. A dan traje od jutros od 7h, sve po redu. I za kraj, izašla sam iz ordinacije, lepo se zahvalila, sve super, sela u kola i shvatila da nisam platila pregled. Ne smem ni da zamislim šta one žene u ordinaciji misle o meni... Za danas toliko - napisala je voditeljka.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Jeftanović Foto: Instagram Screenshot

"Moj suprug ne voli da se javno eksponira"

Aleksandra Jeftanović rekla je sudbnosno "da" Aleksandru Švarki 2016. godine, a njen suprug ne voli da se eksponira, te ona retko i objavljuje slike sa njim.

Na pitanje kako uspeva da sakrije intiman život od medija, ona je jednom prilikom odgovorila:

- Moj suprug ne voli da se javno eksponira. Nas dvoje smo se našli, on poštuje sve moje izbore, ali mu ne prija medijska pažnja. Stidljiv je čovek i ja poštujem taj izbor. Pre neki dan sam objavila jednu fotografiju na svom profilu na Instagramu i to je osvanulo na svim portalima, a tada me je zamolio da to više ne radim.