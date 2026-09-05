DOK SVI BRUJE O NJENOM ULASKU U ELITU 10, ONA SLAVI U AMERICI: Isplivale slike sa rođendana, Dalila puca u crnoj kratkoj haljinici, dečko se ne odvaja od nje
- Dalila Dragojević je u Americi proslavila 33. rođendan sa najbližima, a uz nju je sve vreme bio dečko zbog kog se preselila. Za tu priliku nosila je crnu mini haljinu sa izraženim dekolteom.
- Dok se spekuliše o njenom ulasku u Elitu 10, njen dolazak u rijaliti nije potvrđen. Sama je ranije rekla da bi ušla samo za milion evra.
Elita 10, počinje večeras, a prethodnih nekoliko nedelja javnost je pratila ko su učesnici nove sezone rijalitja. Među mnogima, spominjalo se i ime Dalila Dragojević, međutim, Dalila je sinoć proslavila svoj 33. rođendan u Americi, pa su gotovo male šanse da tako brzo stigne iz daleke zemlje u Šimanovce, što isključuje mogućnost da će biti deo Elite 10, a možda će ona stići malo kasnije. Njen ulazak zasada nije još uvek potvrđen, ali ono što je sigurno je da je Dalila proslavila svoj rođendan.
U jednom restoranu u Americi, Dalila je okupila svoje najbliže i proslavila ovaj važan dan. Pored nje je naravno sve vreme bio njen dečko, zbog koga se Dalila i preselila u Ameriku. Da osoba sa Balkana slavi u restoranu u Americi, svim prisutnima je bila jasno s obzirom da su se sve vreme mogli čuti narodnjaci.
Dalila je za ovu priliku odabrala crnu mini haljinu sa izraženim dekolteom.
O ulasku u Elitu 10
Podsetimo, nedeljama unazad svi spekulišu o Dalilinom mogućem ulasku u Elitu 10, a ona se tim povodom oglasila na TikToku gde je prokomentarisala i svoje prethodne greške.
-Svoju grešku sam priznala i dok sam živa tvrdiću da sam napravila grešku, ali ne možete samo mene da osuđujete. Koliko se rijaliti igrača promenilo i šta se sve dešava, radili su mnogo gore stvari, ali samo se meni zamera. I dan danas me ljudi osuđuju", rekla je Dalila i dodala da bi za milion evra ušla u rijaliti.
Kurir.rs