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Elita 10, počinje večeras, a prethodnih nekoliko nedelja javnost je pratila ko su učesnici nove sezone rijalitja. Među mnogima, spominjalo se i ime Dalila Dragojević, međutim, Dalila je sinoć proslavila svoj 33. rođendan u Americi, pa su gotovo male šanse da tako brzo stigne iz daleke zemlje u Šimanovce, što isključuje mogućnost da će biti deo Elite 10, a možda će ona stići malo kasnije. Njen ulazak zasada nije još uvek potvrđen, ali ono što je sigurno je da je Dalila proslavila svoj rođendan.

U jednom restoranu u Americi, Dalila je okupila svoje najbliže i proslavila ovaj važan dan. Pored nje je naravno sve vreme bio njen dečko, zbog koga se Dalila i preselila u Ameriku. Da osoba sa Balkana slavi u restoranu u Americi, svim prisutnima je bila jasno s obzirom da su se sve vreme mogli čuti narodnjaci.

Dalila je za ovu priliku odabrala crnu mini haljinu sa izraženim dekolteom.

1/4 Vidi galeriju Dalila je rođendansko slavlje upriličila u Njujorku, a kako možemo videti, sve je izgledalo bajkovito Foto: Printscreen

O ulasku u Elitu 10

Podsetimo, nedeljama unazad svi spekulišu o Dalilinom mogućem ulasku u Elitu 10, a ona se tim povodom oglasila na TikToku gde je prokomentarisala i svoje prethodne greške.

-Svoju grešku sam priznala i dok sam živa tvrdiću da sam napravila grešku, ali ne možete samo mene da osuđujete. Koliko se rijaliti igrača promenilo i šta se sve dešava, radili su mnogo gore stvari, ali samo se meni zamera. I dan danas me ljudi osuđuju", rekla je Dalila i dodala da bi za milion evra ušla u rijaliti.