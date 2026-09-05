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Ana Pendić proslavila je 15 godina braka sa svojim suprugom, koji se vrlo retko eksponira kako u javnosti tako i na društvenim mrežama. Ona već deceniju i po uživa sa svojim partnerom Vojkanom Radošom.

Voditeljka i njen suprug trenutno se nalaze na odmoru, a Ana je sada podelila fotografiju sa Vojkanom, prelepu scenu, kako drži svog dragog pod ruku dok šetju ulicom.

Inače on je od nje stariji deset godina, a bivša manekenka je podelila ovu sliku povodom proslave 15 godina braka.

Muž Ane Pendić je jako uspešan, ne voli da se previše javno eksponira, a ona povremeno deli njihove fotografije na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Ana Pendić na moru Foto: Printscreen

Recept za uspešan brak

Iako voditeljka retko govori o privatnom životu, jednom prilikom je otkrila recept za uspešan brak.

- Kompromis je jedna od reči koju najviše prezirem u partnerskim odnosima. Potpuno je besmisleno da se vi zbog nekog menjate. Možete da se menjate zbog sebe, deteta, ali zbog partnera, nikad - ispričala je jednom prilikom Ana u emisiji "Magazin In".

- 10 godina smo u braku, a nekako imam utisak da smo bili sličniji na početku nego sad, sad imamo i neka različita interesovanja, ali to uspešno rešavamo. Mislim da je suštinski bitno da su neke važne stvari slične, kao što su vaspitanje, obrazovanje i slično. Ostale stvari i ne moraju da budu kompatibilne - objasnila je i dodala da ona i njen suprug često izlaze odvojeno.

- Mi sad, na primer, izlazimo odvojeno. Nekim ljudima je to skandalozno što mi ne izlazimo zajedno. Pritom, on i ja potpuno drugačije doživljavamo noćni izlazak. Meni je to neka elegantna večera sa prijateljicama, a njemu je to kafana. A ljudi se skandalizuju, kao: Kako vi to u braku, a izlazite odvojeno.