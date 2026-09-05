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Stanija Dobrojević sinoć je u emisiji "Narod pita" bila gost sa svojom bivšom drugaricom, a sada ljutom suparnicom Majom Marinković. Emisija je tekla svojim tokom, a onda je usledilo uključenje jedne gledateljke, koja je odmah imala šta da pita Staniju ali i da je podseti na njenu prošlost.

"Ja sam obrazovana"

Gledateljka, Goca iz Kraljeva, je prvo podsetila Staniju na njeno učešće u starijim rijaliti formatima, tačnije na "Farmu 4" iz 2013. godine i "Farmu 6" iz 2015. godine, a potom joj je postavila neočekivano pitanje iz opšte kulture:

"Jesi li u međuvremenu naučila ko je Paganini?", upitala je gledateljka.

"Ne, ali ja sam obrazovana", odgovorila je Stanija.

Gledateljka je odmah reagovala i očitala joj lekciju o obrazovanju:

"Fakultetska diploma nije obrazovanje, to je stepen stručne spreme. Ko je Nikola Paganini, to mora da se zna i u osnovnoj školi".

Stanija joj na to nije ostala dužna, već je uzvratila u svom prepoznatljivom stilu:

"Hoće li mi Paganini pomoći da više zaradim? Nemojte me zezati".

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

Planovi za budućnost

Starleta je otkrila svoje planove za budućnost i priznala da jedva uspeva da balansira između privatnog života i brojnih poslovnih obaveza. Na pitanje voditeljke da li se viđa i čuje sa Dačom, Stanija je otkrila da su se videli samo nakratko:

"Uhvatili smo jedan momenat da se vidimo, ali ja od svih obaveza nemam vremena. Mene su željni i baka i deka, ali mi obaveze ne dozvoljavaju", rekla je ona i otkrila da uskoro napušta Srbiju:

"Ja za dve nedelje idem u Ameriku. Takođe, moj brend slavi prvi rođendan, jednostavno ne postižem da se posvetim sama sebi".