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Devojka po imenu Suada Sahiti, poželela je da se u svom životu oproba i kao rijaliti učesnica. Ona je prošla prvi krug kastinga, a onda je usledio lekarski pregled, koji svi budući rijaliti učesnici prolaze.

Međutim, Suada se našla u problemu ali i šoku jer su joj lekari otkrili da ima zdravstvene probleme, zbog kojih ne može da uđe u novu sezonu rijalitja Elita 10.

- Nije prošao kako treba, našli su mi ožiljak na srcu, mora dodatni pregledi da se odrade, sumnjaju da je anginapektoris. Imala sam veliku operaciju od 9 sati, tumor, sve je to uništilo moje zdravlje. Ja sam zdrava hvala Bogu i znam da sve mogu da izdržim, ali opet po preporuci lekara.

Kako je istakla, možda će joj dopustiti da uđe u Elitu, ako joj rezultati koje su naveli da mora dodatno da uradi, budu dobri.

- Mogu da uđem ako odradim dosatne pretrage koje su mi rekli i rezultati budu dobri. Nije me ništa specijalno slomilo, i iskreno mi je preče moje zdravlje nego bilo šta na svetu.

Sada je saznala i za probleme za koje nije znala.

- Saznala sam i za neke probleme za koje nisam znala da imam, imala sam infarkt 2022. godine.

- Moraću da odradim još ta dva testa, ako sve sve bude okej i ako srce može da izdrži, ulazim sigurno.

Podsetimo, Elita 10 počinje večeras od 21čas, a u Beloj kući stižu i učesnici koji su obeležili razna rijaliti takmičenja, ali i potpuno novi likovi koji su rešili da svoj život stave na tacnu, javnosti.