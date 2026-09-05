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Lepa Brena često je u javnosti govorila o svom odrastanju, a nedavno je u jednoj emisiji ispričala situaciju koja joj se desila u školi. Ona je poželela jedno, a isto to je poželeo i njen školski drug. Pevačica se tučom izborila za svoje mesto tik do učiteljice, a malo su joj pomogli i ostali drugari iz razreda.

"Bio je sav krvav"

-Bila sam jako živahna kao dete. Nikada nisam mogla da prihvatim činjenicu da su muškarci jači, a mi slabiji pol. Nije mi se dopadala ta diskriminacija. U prvom razredu ozbiljno sam se potukla. Imali smo jako lepu učiteljicu, koja je ujedno bila i jako dobar pedagog. Imala je lepu kožu, lepe, dugačke nokte. Htela sam da sedim ispred nje u klupi, a onda je došao dečak koji mi je rekao: "Ajde mrš!" Kada sam ga pitala šta hoće, rekao mi je da on hoće tu da sedi. Odgovorila sam mu: "Hoću i ja, ajde ti mrš!" - prisetila se pevačica u Vostcastu, pa nastavila:

- Potom smo se ozbiljno potukli, on je mene čupao za kosu, dok sam ja njega grebala po licu. Bio je sav krvav. Kada je učiteljica došla, rekla sam da je hteo da me otera i da me je napao, što su i ostala deca potvrdila. Tada je on za kaznu završio u "ćošku", a ostali su videli da ne dam na sebe.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uložila u posao Foto: Instagram/thatmylo, Paolo Milović, Printscrean, Printscreen/Instagram

Otkrila kako održava liniju

Brena je otkrila kako uspeva da godinama održi istu kilažu.

- Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - ispričala je Brena svoju dijetu, dok je poznato da od početka karijere pa do danas nije vratila nekadašnju liniju, kojom nije bila zadovoljna.